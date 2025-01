Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit zeitgenössischer Ostalgie, einer unangenehmen Band und einer israelisch-iranischen Koproduktion.

Max Herre, Panta Rhei, Dexter - Aus und vorbei

DDR-Jazzschlager trifft auf Generation Y-Rap. Was für eine wilde Mischung! Herrlich auch das Video: „Aus und vorbei“ führt mitten ins Jugendzimmer im Plattenbau, spart nicht mit Requisiten aus dem DDR-Museum und deckt auf, wie retro Würstchen mit Kartoffelsalat wirklich sind.

DIE NERVEN – KEINE BEWEGUNG (Official Video)

Mal wieder kein angenehmes Album der (Ex-)Stuttgarter Postpunker. „Die Nerven“ nerven und provozieren und rumpeln und rempeln, es geht um westliche Privilegien, Krieg und soziale Ungerechtigkeit. Eine in Musik gegossene Zeitenwende – und unser Album der Woche.

Liraz - Doone Doone (official audio)

Passend zum lautstarken Protest der Iraner*innen gegen ihr sexistisches und überkommenes Mullah-Regime kommt das neue Album von Liraz. Die Israelin mit persischen Wurzeln hat es zusammen mit Musiker*innen aus dem Iran aufgenommen, die aus Angst vor Repressalien anonym bleiben müssen. Hoffentlich nicht mehr lange.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 7.10. mit Anno Wilhelm

Musiktitel:

Die Welt wird knusprig

Die Sterne

CD: Hallo Euphoria



Look to him

Greentea Peng

CD: GREENZONE 108



California

Bonny Light Horseman

CD: Rolling golden holy



Tanha

Liraz

CD: Roya



Keine Bewegung

Die Nerven

CD: Keine Bewegung



Maria e a curuxa

Xabier Díaz

CD: Levantarse e caer



Better man

Say She She

CD: Prism



Aus und vorbei

Panta Rhei

CD: hallo 22 (DDR Funk & Soul von 1971 - 1981) Kompiliert von Max Herre & D



The world is between us

Arny Margret

CD: they only talk about the weather



Don't know why

Parthenope

CD: Blue Note Re:imagined II