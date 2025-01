Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Musiktitel:

Look up!

Harlem Gospel Travelers

CD: Look up!



Une seule etoile

Souad Massi

CD: Sequana



Geld

Charlotte Brandi

CD: Geld



Desire

Warhaus

CD: Desire



Schweden espresso

Sofie Royer

CD: Schweden espresso



Join the club

Moka Efti Orchestra feat. Severija

CD: Join the club



Suzanne

Gregory Porter

CD: Suzanne



Secret

Inger Nordvik

CD: Secret



Mr. Hyde

Naari

CD: Naari



Always be alone

Kutiman

CD: Always be alone