Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit bunten Vögelchen, dunklen Abgründen und einer Umarmung.

João Selva – Passarinho

Der Brasilianer und Wahl-Franzose (Lyon) João Selva klingt in seiner aktuellen Single herrlich fröhlich und optimistisch, auch wenn das kleine Vögelchen („Passarinho“) stellvertretend für die fragile und längst bedrohte Tier- und Pflanzenwelt auf unserer Erde steht.

Sophie Jamieson – Sink

„Whiskey staring at me, another afternoon at the sea”, so irritierend beginnt dieser Song und leitet ein, worüber Sophie Jamieson in ihren neuen Songs singt: Alkoholsucht, Depression, Unsicherheit und die anderen bösen Seiten des Lebens – „Choosing“ ist unser Album der Woche.

Einar Stray Orchestra – Caressed (The Little Hands Of Asphalt Version)

Vor gut zehn Jahren hat Sjur Lyseid aus Norwegen das Album „Chiaroscuro“ vom Einar Stray Orchestra produziert. Einen der Songs („Caressed“) hat er sich jetzt nochmal selbst vorgenommen und ihn zusätzlich noch mit seinem außergewöhnlichen Künstlernamen geschmückt.

Musiktitel:

Oliver Gottwald

Spiegeltest

CD: 2. OG



Find Another You

Christian Frentzen

CD: Find Another You



When You’re Gone

The Milk Carton Kids

CD: When You’re Gone



Eyez

The Arcs

CD: Eyez



Sink

Sophie Jamieson

CD: Choosing



Runner

Sophie Jamieson

CD: Choosing



Passarinho

João Selva

CD: Passarinho



Caressed

The Little Hands Of Asphalt, Einar Stray Orchestra

CD: Caressed



Kill Me Again

The Waeve

CD: Kill Me Again



High times for loners

BRTHR

CD: Loose ends



Drifting

Frank Popp Ensemble feat. Lucy Kruger

CD: Drifting