Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Lust auf wilde Zeiten, einem Gruß aus Griechenland und den Weihnachtsdämonen.

Inger Nordvik – Go Back

An diesen Punkt gelangt wohl jede Beziehung irgendwann: Nach langjähriger gefestigter Struktur kommt die Sehnsucht nach dem wilden Anfang. Genau darüber singt die norwegische Wahl-Berlinerin Inger Nordvik hier so zart und filigran, dass einem trotz der melancholischen Melodie ganz warm ums Herz wird.

Christian Ronig – All That We Share These Days

Mit einem “Moussaka-Massaker” beim Griechen fängt alles an: Christian Ronig aus Münster entdeckt seine Leidenschaft für die griechische Musik, spielt in der Hausband des Restaurants mit und zieht schließlich nach Athen. Dort entsteht auch sein neues Album, ein Hybrid aus griechischen Volksliedern und westlichem Songwriting – unser Album der Woche.

Erdmöbel - Weihnachtsdämonen

Alle Jahre wieder…liefern die Erdmöbel aus Köln ein Lied zum Jahresende. Weihnachtlich? Eher nicht. Hier prallen die Eindrücke des Jahres aufeinander, wirbeln wild herum und am Ende kommt zusammen, was nicht zusammenpasst: Weihnachten und Flugabwehr. Na dann, frohes Fest!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 09.12.2022 mit Vanessa Wohlrath.

Musikliste:

Holding all the cards

Melissa Carper

CD: Ramblin' soul



Die Weihnachtsdämonen

Erdmöbel

CD: Die Weihnachtsdämonen



Go back

Inger Nordvik

CD: Hibernation



Passarinho

João Selva

CD: Passarinho



All that we share these days

Christian Ronig

CD: Heavy seas at the Cape of Good Hope



Life goes on

Christian Ronig

CD: Heavy seas at the Cape of Good Hope



Hinterm Horizont nochn Berg

Maria Schüritz

CD: Der Lack ist ab



Sticks and stones

Bella's Bartok

CD: Sticks and stones



Everybody's talkin'

Me and My Friends

CD: Everybody's talkin'



Matajola

Radicanto

CD: Alle radici del canto