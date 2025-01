Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit und über Entschleunigung, Herzschmerz und Kaffee.

Nach einem Konzert zuhause ankommen, raus aus den Klamotten, rein ins Bett und mit niemandem mehr sprechen müssen. Genau über dieses Gefühl und die Sehnsucht danach singen Karolina und Jenny Penkin aus Tel Aviv – musikgewordene Wärme für kalte Tage.

Drei Wochen mit Liebeskummer im Hotelzimmer in Palermo – so das Setting für den Belgier Maarten Devoldere alias Warhaus. Abgereist ist er mit einem neuen Album im Gepäck, das alle Facetten des Herzschmerzes abbildet, ganz ohne schwermütig zu klingen: „Ha Ha Heartbreak“ ist unser Album der Woche.

Ganz gleich ob Schlaftyp Eule oder Lerche – Seth Avett (von den Avett Brothers) liefert den passenden Soundtrack für den Start in den Tag. Der kommt aber nicht von ihm selbst, sondern von Folkmusiker Greg Brown, der mit Avett seinen vielleicht prominentesten Fan und nun auch Interpreten hat.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 18.11.2022 mit Bernd Lechler.

Musikliste

Ready For Juju feat. Jenny Penkin

Karolina

CD: All Rivers



Time Machine

Beatenberg

CD: On The Way Back To Beatenberg EP



Good Morning Coffee

Seth Avett

CD: Seth Avett Sings Greg Brown



Mikos

Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra

CD: Mikos (Single)



It Had To Be You

Warhaus

CD: Ha Ha Heartbreak



Desire

Warhaus

CD: Ha Ha Heartbreak



Nicht von hier

Yugo

CD: Das Album, das schon 2020 erscheinen sollte



Ma bien

Christine & The Queens

CD: Redcar les adorables étoiles (prologue)



Capacity To Love (feat. Gregory Porter)

Ibrahim Maalouf

CD: Capacity To Love



Children Of The Empire

Weyes Blood

CD: And In The Dark, Hearts Aglow