Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Musik zum Gedankenkreisen, einem indischen Instrument und einem verhinderten Juristen.

Rozi Plain: Help

Lust darauf, mal wieder ganz entspannt über das eigene Leben nachzudenken? Die Londonerin Rozi Plain liefert dazu den passenden Sound. Ihr Longplayer „Prize“ ist unser Album der Woche.

Pulsar Trio: Bacheweich

Jazz, Bach, Noise, Minimal Music, indische Ragas… Das Pulsar Trio mischt Musik aller Art. Und seltene Instrumente kann man auch kennenlernen. Die Surbahar zum Beispiel.

Soul Goodman feat. Patrizia Ferrara: The moon above

Soul Goodmann ist einer der vielen Namen, unter denen der österreichische Musiker und Produzent Klaus Waldeck Musik macht. Eigentlich hat er Jura studiert, dann aber den Beruf gewechselt und sein Label „Dope noir“ gegründet, das seinen 20. Geburtstag feiert. Happy Birthday!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 06.01. mit Anno Wilhelm.

Musiktitel

The moon above

Soul Goodman feat. Patrizia Ferrara

CD: Waldeck presents 20 years Dope Noir



The end of a gun

Ghost Woman

CD: Broke



Untamed

Annahstasia

CD: Untamed



Manchmal musst du dich zum Trocknen in den Wind hängen

Helgen

CD: Manchmal musst du dich zum Trocknen in den Wind hängen



Help

Rozi Plain

CD: Prize



Agreeing for two

Rozi Plain

CD: Prize



Catch your eye

Andy Shauf

CD: Wasted on you / Catch your eye



Heart on fire

Little Simz

CD: No thank you



Leave me be

Dearest Sister

CD: Collective heart



Bacheweich

Pulsar Trio

CD: Bacheweich