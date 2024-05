Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit guten Vorsätzen, Übeltätern in weiß und Therapien gegen Vorurteile.

Anna Setton: Sigo dizendo sim

Brazil + Jazz + Elektro + Pop = Anna Settons neues Album „O Futuro e mais bonito“ („Die Zukunft ist schöner“). Nach diesem wunderbar positiven Song glaubt man das gerne. Und fasst einen Vorsatz: Einfach mal wieder entspannt im Sessel abhängen!

Helge Schneider: The guilty doctor

Keine Zähne mehr im Mund? Blasen an den Hacken? Die Sehkraft lässt zu wünschen übrig? Helge Schneider hat den Schuldigen ausgemacht. Dass man da nicht längst selbst drauf gekommen ist…

George Leitenberger: Boulevard du Grand Maghreb Arabe

Mitten auf einer Ausfallstraße in Tunis bleibt George Leitenberger im Feierabendverkehr stecken. Was er dabei alles beobachtet, singt er in drei Sprachen und mit brüchiger, aber intensiver Stimme. Das macht Lust auf Reisen, dem „besten Therapiemittel gegen die eigenen Vorurteile“ (Leitenberger).

Musikliste:

Border

Bukahara

CD: Border



Vårt långa land

Hansan

CD: Blod eller bläck



The guilty doctor

Helge Schneider

CD: Torero



Boulevard du Grand Maghreb Arabe

George Leitenberger

CD: Roadmovies



Canto de Aruanda

Anna Setton feat. Zé Manuel

CD: O futuro é mais bonito



Sigo dizendo sim

Anna Setton

CD: Sigo dizendo sim



Besser is nich

Marian Kuprat

CD: Corleone



Lines

Naima Bock

CD: Lines



Shame I know

Charlie Cunningham

CD: Shame I know



Pool

Oy

CD: World Wide We



Eloquence

Total Refreshment Centre / Matters Unknown feat. Miryam Solomon

CD: Transmissions from Total Refreshment Centre