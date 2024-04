Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit dem letzten Torero und der Liebeserklärung an einen Hund.

Helge Schneider – The Last Torero

Neues von der „Singenden Herrentorte“: Gewohnt skurril klingt das neue Album von Helge Schneider, auf dem er uns etwa als Torero mit nach Spanien nimmt – nostalgischer Jazz-Klamauk trifft hier auf ein Gitarrensolo á la Santana. Bald geht Schneider auf Torero-Tour: Seine „Big L.A. Show“ läuft in 70 Städten. Olé!

JW Francis – Dream House

Bald ist Valentinstag, und dazu veröffentlicht der New Yorker JW Francis ein zuckersüßes Album: Er hat seine Fans aufgefordert, ihre persönlichen Liebesgeschichten mit ihm zu teilen und dann Songs daraus gebastelt. Besonders gerne komponiert er für geliebte Haustiere. „Dream House“ ist unser Album der Woche.

Vince Mendoza & Metropole Orkest feat. Dianne Reeves – Esperanto

Das Metropole Orkest aus Hilversum ist seit 1945 eins der besten Pop- und Jazz-Orchester der Welt. Mit seiner Mischung aus Big Band und Streichern ist es wie geschaffen für aufwändige Crossover-Projekte. Zum Beispiel für dieses üppige Arrangement des Jazzmusikers Vince Mendoza.

Musiktitel:

Cantar cantar

João Selva

CD: Passarinho



Drunk on a flight

Eloise

CD: Drunk on a flight



The last torero

Helge Schneider

CD: The last torero



February

Complete Mountain Almanac

CD: Complete Mountain almanac



Going home to a party

JW Francis

CD: Dream house



Dream house

JW Francis

CD: Dream house



Doussou koun

Mariam Koné

CD: Berlin bamako sessions



Slow

Hey Hey My My

CD: High_Life



Esperanto

Vince Mendoza & Metropole Orkest feat. Dianne Reeves

CD: Esperanto



I'll never leave

Les Imprimés

CD: I'll never leave