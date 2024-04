Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einem eigenartigen Songtitel, Winterruhe in Norwegen und zwei Vätern auf dem Spielplatz.

Element of Crime – Unscharf mit Katze

Die Kultband um Frontmann Sven Regener kommt zurück mit einem neuen Album – allerdings erst im April. Eine erste Single daraus gibt es jetzt schon und die klingt genauso melancholisch-schnodderig, wie man es erwartet. Vorsicht vor diesem Video: Gesundheitliche Schäden durch Passivrauchen nicht ausgeschlossen!

Inger Nordvik – Secret

Morgens Eisbaden, mittags Songs schreiben – so sahen Inger Nordviks Tage aus, als sie in einer abgelegenen Hütte in Norwegen an ihrem neuen Album gearbeitet hat. Zurückgekommen ist sie mit feinsinnigen, ausgefallenen Songs und der Erkenntnis, wie schwierig es im digitalen Zeitalter ist, den Rest der Welt auszublenden. „Hibernation“ ist unser Album der Woche.

Jembaa Groove feat. K.O.G – Sweet my ear

Treffen sich zwei Väter auf dem Spielplatz…und gründen eine Band, so die Kurzfassung der Geschichte hinter Jembaa Groove. Hier rücken Deutschland, Ghana und Großbritannien zusammen und es scheint die Sonne aus jedem Takt – wer jetzt noch friert, ist selber schuld.

Musiktitel:

Running

Kliffs

CD: After the flattery



Unscharf mit Katze

Element Of Crime

CD: Unscharf mit Katze



Piksel i pigment

Natalia Kiës

CD: Phoenix



Step by step

Eddie Chacon

CD: Step by step



Secret

Inger Nordvik

CD: Secret



Waiting

Inger Nordvik

CD: Hibernation



Every little heart

The Tallest Man On Earth

CD: Every little heart



Atem tutem

Derya Yildirim & Graham Mushnik

CD: Hey Dostum, Çak!!



I'm gonna sit right down and write myself a letter

Simone Kopmajer

CD: With love



Sweet my ear

Jembaa Groove feat. K.O.G.

CD: Sweet my ear