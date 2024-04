Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit dicken Tränen, alten Chart-Hits und sabbernden Hunden.

Pitou – Big Tear

Pitou Nicolaes aus Amsterdam ist mit klassischer Musik aufgewachsen, war im Kinderchor und hat die Matthäus-Passion bei der Taufe der niederländischen Prinzessin gesungen. Jetzt macht sie Popmusik, aber ihre Prägung hört man raus: komplexes Songwriting, abstrakte Texte - definitiv was für den Kopf.

Sam Gendel feat. Meshell Ndegeocello – Anywhere

Jazz-Saxophonist Sam Gendel widmet sich den Stars seiner Jugend: Beyoncé, Aaliyah, Erykah Badu – sie hatten ab den späten 90ern die großen Hits, die Gendel nun bis zur Unkenntlichkeit im Jazz-Suppentopf durchrührt und aufkocht: „COOKUP“ ist unser Album der Woche.

Anna B Savage – Pavlov’s Dog

Es ist ihre dunkle, beinah unheimliche Stimme, an der man Songs von Anna B Savage schnell erkennt. Auch auf ihrem neuen Album „inIFLUX“ geht es gewohnt düster zu – thematisch irgendwo zwischen Sex und Selbstfindung.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 24.2. mit Bernd Lechler.

Musiktitel:

Outdated & Antiquated

Ron Sexsmith

ALBUM: The Vivian Lane



Back Of Your Hand

Polly Paulusma

ALBUM: When Violent Hot Pitch Words Hurt



Jacob’s Gun

Kerala Dust

ALBUM: Violet Drive



Big Tear

Pitou

ALBUM: Big Tear



Didn’t Cha Know

Erykah Badu

ALBUM: Mama’s Gun



Angst vor der Stille

Herr D.K.

ALBUM: Was mach ich mit meiner Zeit



Pavlov’s Dog

Anna B Savage

ALBUM: in/FLUX



Sugar Dive feat. Dean

Wesley Joseph

ALBUM: Glow



What Is Good

Me & Ms Jacobs

ALBUM: On The Run



Keep Up The Good Work

Lowly

ALBUM: Keep Up The Good Work