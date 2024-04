Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit ironischem Country, einer Zugreise durch die Sierra Madre, vier Königen und einer Kaiserin.

Jessie Monk: Mistook you for a man

Was ist das denn für eine Musik-Mischung? Spätestens, wenn im Refrain Country um die Ecke kommt, reiben wir uns die Ohren. Ist das Ironie oder einfach nur gut? Oder beides?

George Leitenberger: El chepe

86 Tunnel, 37 Brücken, 653 Kilometer: „El Chepe” fährt auf einer der spektakulärsten Bahnstrecken der Welt quer durch Nordmexiko. George Leitenberger nimmt uns mit auf den Zug, im Gepäckfach Schrammelgitarre, Mariachi-Trompete und Schifferklavier. Noch mehr Lust auf Reisen? Roadmovies heißt sein neues Album.

Kaiser Quartett feat. Valeska Steiner: Empire

„4 Kings – 1 Kaiser“, so lautet die Werbespruch des Kaiser Quartett. Die Hamburger sind durch ihre Zusammenarbeit mit dem Piano-King Chilly Gonzalez bekannt geworden, diesmal haben sie eine Kaiserin mit dabei. Und siehe da: So schön klingt Streichquartett mit Gesang. Warum hört man das eigentlich nicht öfter?

Musikliste:

Bakom glaset

Dina Ögon

CD: Oas



Dann kommst du wieder

Element Of Crime feat. Tobias Bamborschke

CD: Dann kommst du wieder



Angeles

Shannon Lay

CD: Angeles



Texas baby

Fieh

CD: Texas baby



Boulevard du Grand Maghreb Arabe

George Leitenberger

CD: Roadmovies



El Chepe

George Leitenberger

CD: Roadmovies



Mistook you for a man

Jessie Monk

CD: Mistook you for a man



Empire

Kaiser Quartett feat. Valeska Steiner

CD: Empire



Salamano

Joules The Fox feat. Loki

CD: If time is



Pash rash

Surprise Chef

CD: Pash rash