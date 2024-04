Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Musik ausm Urlaub, einem Neuanfang und einem Balanceakt.

Erlend Øye - Shadow in the Water

YouTube: Erlend Øye - Shadow in the Water

Der Meister der sanften Gitarrenklänge hat es sich zeitweilig in Mexiko gemütlich gemacht und eine Handvoll neue Songs eingespielt. Alle klingen wie gerade frisch ausgedacht und ohne Nachschärfung aufgenommen, herrlich gefühlvoll und schwelgerisch!

Vilma Flood – Intertwined

Weil die Zusammenarbeit mit ihrem Produzenten Tobias Fröberg in die Brüche ging, hatte die schwedische Musikerin Vilma Flood erstmal keine Lust mehr aufs Musikmachen. Jetzt wagt sie einen Neuanfang mit beinah selbstbetitelter Platte – „Flood“ ist unser Album der Woche.

Adriana Calcanhotto – Larga tudo

Seit drei Jahrzehnten ist Adriana Calcanhotto eine feste Größe in der brasilianischen Musikszene und sie liefert auch mit ihrem neuen Album ab. Uns hat es besonders dieser Song angetan: „Larga tudo“, lass alles fallen – nur bitte diesen schönen Teller nicht.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 21.04.23 mit Frauke Oppenberg.

Musiktitel:

Jump

Anna Hauss

CD: Jump



Shadow in the water

Erlend Oye

CD: Shadow in the water



Inside outside

This Is The Kit

CD: Inside outside



RBH

Oracle Sisters

CD: Hydranism



Flatlands (don't hold me)

Vilma Flood

CD: Flood



Flowers and light

Vilma Flood

CD: Flood



Larga tudo

Adriana Calcanhotto

CD: Errante



Moho

O'o

CD: Moho



My little girl dreams of the dead

Max Braun

CD: Till Morning Comes



Dust

Brandee Younger feat. Me'Shell Ndegeocello

CD: Brand new life