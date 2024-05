Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit fleißigen Vielschreibern, einer großen Portion Neugier und einem perfekten Match.

Grian Chatten - Fairlies

Mit drei Alben in vier Jahren zählt der Frontmann der irischen Band Fontaines D.C. derzeit zu den fleißigsten Songwritern. Ihm scheinen die Ideen nicht auszugehen, jetzt kündigt er ein Soloalbum an und macht uns das mit dieser Single richtig schmackhaft.

Fatoumata Diawara - Dambe

Erstaunlich, wie gut Fatoumata Diawaras Muttersprache Bambara mit dieser düsteren Elektronik zusammenpasst. Neugier und Kooperation zeichnet ihr neues Album aus – „London Ko“ ist unser Album der Woche.

Limousine feat. Lucas Santtana – Foi assim

Und gleich noch eine gute Kombination: Laurent Bardainnes Saxophon und Lucas Santtanas sanfte Stimme. Hörenswert, wie die beiden sich umschmeicheln. Santtana ist übrigens gerade mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet worden.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 19.5.2023 mit Anno Wilhelm.

Musiktitel:

Always summer somewhere

Dekel

CD: Always summer somewhere



Fairlies

Grian Chatten

CD: Fairlies



Time

Nico Paulo

CD: Nico Paulo



Falling away

Les Imprimés

CD: Falling away



Somaw

Fatoumata Diawara feat. Angie Stone

CD: London ko



Dambe

Fatoumata Diawara

CD: London ko



Morning time

Angela Aux

CD: Instinctive Travels on the Paths of Space and Time



Pandoras Box und ein Getränk

Violetta Parisini

CD: Hände hoch ich kann dich leiden



Foi Assim

Lucas Santtana

CD: Foi Assim



Beautiful bed of lies

Alex Wilson & Ira Coleman Samuel Blaser feat. Carroll Thompson

CD: Routes