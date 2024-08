Kola-Pflanzen – Aus dem Hohenheimer Tropenhaus zurück in die Heimat Kamerun

In den Botanischen Gärten wurden seit dem 19. Jahrhundert Pflanzen aus den Kolonien gezogen, um sie zu erforschen und profitbringend anzubauen – zum Beispiel die Kola-Pflanze, die in Westafrika eine große Bedeutung hat. Die Stuttgarter Künstlerin Astrid S. Klein und Partnerinnen aus Kamerun haben Kola-Pflanzen nach Kamerun zurückgeführt.

Der Samenkern des Kolabaums – seit Jahrhunderten ein Genussmittel

Rot saftig leuchtet er, der Samenkern des Kolabaums – die sogenannte Kolanuss. In westafrikanischen Kulturen ist sie schon seit Jahrhunderten ein Genussmittel, das bei vielen Ritualen und Zeremonien wichtig ist.

Ich wurde mir bei meinen […]Projekten auf dem afrikanischen Kontinent oder in der Diaspora einfach der tiefen, wichtigen und umfangreichen Kola-Kultur bewusst, die den Kontinent von Westafrika bis Ostafrika entlang des Regenwaldes vereint.

Kolapflanze aus dem Tropenhaus der Uni Hohenheim

Wie so viele Pflanzen kam der Kolabaum in der Kolonialzeit auch nach Deutschland. Das systematische Sammeln und Bewahren tropischer Pflanzen in Botanischen Gärten ist durch den europäischen Kolonialismus und dessen Plantagenökonomie geprägt. Die Kolapflanze, mit der es Astrid S. Klein zu tun hatte, lebt heute im Tropenhaus der Universität Hohenheim.

Ihre Stecklinge haben sich dann in diesem Jahr nach langer Vorbereitungszeit im Rahmen des Projekts „Power of the Kola“ auf die Reise nach Kamerun gemacht – kein einfaches Unterfangen. „Die größte Pflanze war knapp drei Meter, die kleinste glaube ich 1,50 – also das war ein Riesenact“, erinnert sich Klein: „Ich weiß nicht, ob das schon jemand gemacht hat. Keine Transportfirma wollte das machen.“

Pflanzen via temperiertem Frachtflug nach Afrika

Am Ende reisen die Pflanzen ohne Erde in speziellen Verpackungen in einem temperierten Frachtflug. Ganz wichtig ist Astrid S Klein bei ihrem Projekt – die lebendigen Pflanzen werden nicht wie Objekte behandelt – sondern als Subjekte.

Die Nüsse sind nicht einfach ein Genussmittel: ihnen wohnt eine besondere kulturelle Bedeutung inne. In manchen Volksgruppen ist es üblich, die Nüsse als Geschenk an Gäste zu überreichen. Sie sind ein Symbol der Gastfreundschaft – den gemeinsamen Konsum kann man mit dem Rauchen der Friedenspfeife vergleichen.

Kola-Nuss als Gastgeschenk oder Friedensstifterin

Man kann Konflikte mit der Kola beilegen, Verhandlungen mit ihr führen, die Kola ist – so wie ich das vermittelt bekommen habe in Ansätzen eine tiefe vorkoloniale Kultur und spielt in allen großen Ritualen immer eine Rolle“

Bäume in Kamerun in einem aufwendigen Ritual eingepflanzt

Klein war überwältigt, mit welchem Aufwand und Respekt die drei Bäume in Kamerun in Empfang genommen wurden. Sie wurden mit einem aufwendigen Ritual eingepflanzt. Dabei ging es auch um den Austausch von Wissen. Zwei der Bäume sind inzwischen erfolgreich angewachsen.

Die Bedeutung der Pflanzen in ihrer ursprünglichen Heimat hat Klein mit einem Hörstück dokumentiert. Darin erklärt auch ihr Partner in Kamerun, der Germanistikprofessor Albert Gouaffo von der Universität in Daschang, die kulturellen Unterschiede: „Die Deutschen sprechen von Objekten, weil sie sie so domestiziert haben, aber wir sehen nicht Objekte. Jedenfalls wird die diasporische Kolapflanze uns erzählen, was sie im Ausland entdeckt hat, und uns bereichern und sich selbst durch das bereichern, was sie vor Ort findet.“

Kola-Nuss war Namensgeberin von Erfrischungsgetränken

Die Kola Nuss wurde im Zuge der Kolonialisierung zur Herstellung von Erfrischungsgetränken wie Cola verwendet, mittlerweile sind aber die meisten Hersteller auf das deutlich billigere Koffein ausgewichen.

Jetzt sind diese Kola Pflanzen zurückgekehrt – die Kola-Nüsse sollen folgende Generationen ernten. Ihre kulturelle Bedeutung in Kamerun, die in Deutschland im Tropenhaus eigentlich keine Rolle spielte, steht für Astrid S. Klein sinnbildlich für das, was das Projekt für sie bedeutet: „Es geht um Restitution von Wissen, nicht um die Restitution von Besitz, um die Aktivierung einer möglichen neuen Ethik des Teilens und der gleichwertigen Verbindungen“