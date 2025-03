Der Style von Rapper*innen ist ein Gesamtkunstwerk: angefangen bei der Basecap bis runter zu den Sneakern. Wie wichtig dabei der richtige Schmuck ist, zeigt jetzt eine außergewöhnliche Ausstellung im Schmuckmuseum Pforzheim.

Goldene Rolex-Uhren und goldener Zahnschmuck gehören zum Outfit

Nicht ohne meinen Schmuck! Als Super-Star Kendrick Lamar vor ein paar Wochen seinen umjubelten Auftritt beim Super Bowl hatte, hingen um seinen Hals mehrere große Goldketten, prangten an seinen Fingern dicke Ringe und natürlich durfte auch die Basecap nicht fehlen. Der richtige Style ist im Hip-Hop extrem wichtig, sagt Cornelie Holzach, Leiterin des Schmuckmuseums Pforzheim.

Was also alles zum perfekten Outfit dazugehört, um zum Gesamtkunstwerk zu werden, kann man in den vielen Vitrinen des Schmuckmuseums sehen: Goldene Rolex-Uhren, diamantenbesetzte Ringe, protzige Goldketten und drei Vitrinen mit sogenannten „Grillz“, also goldenem Zahnschmuck, auf dem auch gerne ein paar Brillanten glänzen dürfen.

Schmuck ist bei jungen Leuten wieder beliebt geworden

Durch den Style der Rapper ist Schmuck bei jungen Leuten wieder beliebt geworden, erklärt Cornelie Holzach, und auch Pforzheimer Schmuckfirmen sind auf den Trend aufgesprungen, wie eine fette Goldkette mit Kreuzanhänger in der Ausstellung zeigt.

Um zu verstehen, wo die Hip-Hop-Kultur herkommt, wurde im Museum eine Art US-amerikanische Filmkulisse aufgebaut. Mit einem originalgetreu nachgebauten Basketball-Spielfeld, umzäunt mit einem Metallkäfig und einem der typischen Liquor-Shops, in dem man Filme und Dokumentationen anschauen kann.

Frauen sind im Hiphop heute als Künstlerinnen viel mehr vertreten als früher

Doch nicht nur in den USA eroberte Hip-Hop in den 80er Jahren die Straßen, sondern auch in Deutschland – und sogar in Pforzheim gab es eine rege Szene. Serkan Tuna fing mit neun Jahren mit Breakdance an und gründete mit Freunden aus Heidelberg und Stuttgart die HipHop-Crew „Southside-Rockers“, denen die Ausstellung eine eigene Vitrine widmet: mit Accessoires – und natürlich Schmuck.

Dass sich die Hip-Hop-Szene seit den Anfängen stark verändert hat, zeigt sich auch daran, dass Frauen inzwischen eine viel größere Rolle als Künstlerinnen und nicht nur als schmückendes Beiwerk spielen. Ein gutes Beispiel: die deutsche Rapperin Finna.

Exklusiv für sie haben zwei Design-Studentinnen von der Hochschule Pforzheim extravaganten Finger- und Gesichtsschmuck aus Orchideen, fleischfressenden Pflanzen und silbernen Krallen kreiert, erklärt Hochschuldozentin Claudia Throm.

Hip-Hop als Lebensgefühl

Doch die Hip-Hop-Kultur ist viel mehr als Mode, Schmuck und Musik – sie war und ist auch ein Lebensgefühl, geprägt durch die Erfahrungen der Jugendlichen in den abgehängten Vierteln. Das sollte bei allem kommerziellen Erfolg einzelner Stars nicht vergessen werden, betont Musikjournalist und Co-Kurator der Ausstellung Falk Schacht.

SWR Kultur Video über die Ausstellung:

Dem Schmuckmuseum Pforzheim ist mit „stories of hiphop“ eine originelle Ausstellung gelungen, die darauf achtet, neben der Präsentation von szene-typischen Styles, nicht nur Klischees zu bedienen.