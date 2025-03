Update für das Online-Migrationsmuseum: Zeitzeuginnen aus der Ukraine neu hinzugekommen

In Rheinland-Pfalz leben rund 53.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die meisten Frauen und Kinder. Wie ergeht es ihnen drei Jahre nach Kriegsbeginn? Auf dem rheinland-pfälzischen Online-Portal „Lebenswege“ schildert eine 15-Jährige, wie es ihr gelungen ist, ihr Leben in Rheinhessen neu zu beginnen. Das Portal versammelt mittlerweile rund 30 Porträts. Es will Migrantinnen und Migranten ein Gesicht geben.

Flucht aus der Zentralukraine nach Ingelheim

Marharyta ist zwölf, als sie mit ihrer Mutter aus ihrer Heimat Tscherkassy, einer Universitätsstadt in der Zentralukraine, vor dem Krieg flieht. Im Online-Migrationsmuseum „Lebenswege“ erzählt sie von dieser Flucht über die polnische Grenze, zu der sie 20 Kilometer zu Fuß gehen, um nicht tagelang mit dem Auto vor der Grenze warten zu müssen.

Nach einer strapaziösen Reise und mehreren Zwischenstationen kommen sie schließlich in Ingelheim an. Die beiden haben Glück: Die ersten eineinhalb Jahre können sie in der Souterrainwohnung einer gastfreundlichen Familie wohnen. Und schon bald nach ihrer Ankunft besucht Marharyta das Gymnasium, zumindest in einigen Fächern.

Sie erzählt, dass sie in ihrer Klasse am Unterricht in Mathe, Englisch und Kunst teilnahm, Fächer, bei denen sie ohne deutsche Sprachkenntnisse mitmachen konnte. Daneben besuchte sie einen Deutschkurs: „Zwölf Stunden in der Woche, also es war wirklich viel.“

Mittlerweile fühlt sich Marharyta in Rheinhessen zuhause – auch weil die 15-Jährige, die in der Ukraine akrobatische Leistungsturnerin war, hier im Sportverein Tanzunterricht geben darf.

Migrantinnen und Migranten ein Gesicht geben

Fünf Zeitzeugenporträts von Ukrainerinnen bilden das Herzstück der neuen Ausstellung im Online-Migrationsmuseum „Lebenswege“. Das Ziel des Portals: Mit Oral History exemplarische Einzelschicksale von Migrantinnen und Migranten in Rheinland-Pfalz erzählen, um ihnen ein Gesicht geben.

Mit Filmclips, privaten Fotos, Karten, auch landeskundlichen Infos sind seit dem Start im Jahr 2009 rund 30 Kurzbiografien zusammengekommen: vom italienischen Gastarbeiter oder der türkischen Gastarbeiterin über Geflüchtete aus Syrien bis hin zu vietnamesischen Boatpeople.

Aus Angst vor Russland erzählen nur wenige Geflüchtete ihre Geschichte

Anders als bei ihnen war es nicht einfach, Interviewpartner aus der Ukraine zu finden, sagt Marius Wendling, Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Integrationsministerium. Das liege nicht nur daran, dass das traumatische Erlebnis der Flucht immer noch sehr präsent sei für die Menschen.

„Dann muss man einfach sagen, leben wir leider in einem Umfeld, bei dem Russland nach wie vor Leute bedroht, die sich für die Ukraine aussprechen, deswegen gab es dann teilweise auch Angstgefühle.“ So erklärt sich, weshalb bisher nur drei im Kontext des Krieges Geflüchtete ihre Geschichte auf dem Online-Portal erzählen wollten.

Integration braucht Menschen, die Brücken bauen

Darunter ist die Künstlerin Klementyna Hokun, die mittlerweile in Mainz Jugendlichen Kunstunterricht gibt. Auch die Ärztin Yuliia Kolysnik berichtet von ihrer Flucht – und von dem Weg, der vor ihr liegt, um in Deutschland wieder in ihrem Beruf arbeiten zu können.

Das Online-Migrationsmuseum porträtiert aber auch Ukrainerinnen, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben und die mit Beratung und Sprachkursen effektive Hilfe leisten. Denn, das macht die Ausstellung deutlich: Eine gelungene Integration braucht ein gutes Netzwerk und Menschen, die Brücken bauen.

