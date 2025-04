Zeitgenössische Fotokunst auf analoger Basis zeigt der Mannheimer Ausstellungsraum „Port25“. Unter dem Titel „Staubfrei“ sind bis zum 20. Juli Werke von fünf Fotokünstlern versammelt, die sehr unterschiedliche Zugriffe auf analoge Fotografie haben.

Opas Knipse ist heute ein Lifestyle-Objekt

Analoge Fotografie ist seit einigen Jahren ziemlich angesagt, besonders unter jungen, kreativen Leuten. Die werden sicher auch die neue Ausstellung im Mannheimer Port 25 feiern, gerne mit einer alten Kleinbild-Kamera um den Hals, denn Opas Knipse ist heutzutage ein Lifestyle-Objekt.

Verstören könnte da allerdings einer der ausstellenden Künstler, der Fotograf Daniel Stier. Er steht im Port 25 vor einigen seiner knallbunten Bilder billiger Konsumartikel und sagt lächelnd: „Ich habe kein romantisches oder nostalgisches Verhältnis zur analogen Fotografie. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht mehr tun muss.“

Daniel Stier, any two for five 2 & 3, 2011, UV-GEL Druck, Textiltapete. Pressestelle PORT25 Mannheim

Kaum jemand weiß mehr, was alles in einer Dunkelkammer passiert

Was der Fotograf da „nicht mehr tun muss“ erscheint aus heutiger, digital geprägter Sichtweise tatsächlich rätselhaft kompliziert: Man macht ein Foto, aber sehen kann man es erst sehr viel später, nach vielerlei handwerklich vertrackten Arbeitsschritten.

Ko-Kuratorin Yvonne Vogel sieht genau darin das positive Potential des Mediums. Kaum ein Mensch wisse mehr, was alles in einer Dunkelkammer passiere. „Die Fotografen damals waren kleine Alchimisten. Sie haben alles ausprobiert, getüftelt, Chemie, blah blah blubbs… und irgendetwas ist entstanden. Ich glaube, diese Faszination ist wieder zurückgekommen; und daher diese Ausstellung.“

Von Riesentapeten bis zu klitzekleinen Objekten

Im weiten Ausstellungsraum des Port 25 zeigt ein rascher Blick: Von Daniel Stiers wandfüllenden, bunten Riesentapeten bis zu klitzekleinen Objekten reicht das Spektrum der Präsentationsformen, die Sujets von abstrakt bis gegenständlich, meist in Schwarz-Weiß.

Es gibt fünf Positionen mit ganz unterschiedlichen Zugriffen auf analoge Fotografie: Inessa Siebert zeigt Still-Leben von Blumengestecken auf Fotopapier, das ein halbes Jahrhundert alt ist. Dazu braucht sie keine Kamera, denn Siebert macht Fotogramme – also Bilder der Schatten, die Gegenstände auf Fotopapier hinterlassen.

Die Chemie ist wie eine Diva

Markus Kaesler verwendet Blechbüchsen als Fotoapparate und befasst sich thematisch mit Staatsverbrechen der NS-Zeit und der DDR.

Was aber die Alchemie und das Blah-blah-Blubb angeht, das Kuratorin Yonne Vogel so begeistert, ist der radikalste Künstler hier sicherlich Steffen Diemer. Bei ihm ist das Medium wirklich die Message, denn Diemer arbeitet seit einigen Jahren ausschließlich mit Kollodium-Nassplatten.

„Ein sehr harter Weg, da überhaupt ein Bild rauszukriegen. Es hat fast zwei Jahre gebraucht“, erzählt er. „Die Chemie, die man dazu benutzt, die ist wie eine Diva.“

Steffen Diemer schafft Unikate auf Metallplatten

Exotische Substanzen müssen gefiltert, gemischt, temperiert und abgelagert werden, ihren Reifegrad beurteilt Steffen Diemer mit der Akkuratesse eines Sommeliers, anhand von Farbton und Geruch. Lohn der Mühe sind Unikate auf Metallplatten – aber allein ganz am Schluss die schützende Firniss aufzugießen, ein Gebräu aus marokkanischem Harz, Alkohol und Lavendelöl, ist ein heikles Unterfangen.

„Je wärmer die Platte ist, umso besser ist der Glanz“, so Diemer. „Das hat auch so ein bisschen was mit Sadomasochismus zu tun, dass ich das grad noch so halten kann, dann riecht man den Lavendel ganz arg raus und dann riecht das ganze Atelier nach Lavendel.“

Steffen Diemers Bilder sind Still-Leben einfacher Dinge: Kirschblütenzweige, Wassergläser, Glühbirnen, Totenschädel, ein Revolver. So taucht er auch ein in Erinnerungen an sein früheres Leben als Bildreporter in Krisengebieten; nach Schussverletzungen und Burnout hat der Fotograf seine Berufung darin gefunden, durch ein fragiles Verfahren schöne Bilder zu erschaffen, die extrem haltbar sind.

Steffen Diemer, Schaumküsse, 2018, Nassplatten Kollodium Fotografie, 9 Platten. Pressestelle PORT25 Mannheim

Die Welt lässt sich nicht so leicht auslöschen

Mit der Handfestigkeit von analogen Bildern spielt auch die Arbeit von Frank Göldner. Er hat ganz normale Ausdrucke auf Papier planmäßig mit Bürsten und Schleifpapier ausradiert, und dabei physisch erlebt, was sie vom flüchtigen Flackern der digitalen Screens unterscheidet: „Die Bilder sind sehr widerständig, es ist richtig physische, körperliche Arbeit, Bilder haben doch ein sehr großes Beharrungsvermögen. Also, die Welt lässt sich nicht so leicht auslöschen.“