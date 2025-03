In der Kunsthalle Mainz kann man in Hängematten schlafen, Waldboden riechen und seine Zukunft aus Haarshampoo herauslesen: Eine Ausstellung über die Kraft des Träumens.

Ein Kunstwerk, in dem man einschlafen soll? Gibt es auch nicht alle Tage. In Mainz laden Hängematten in der Kunsthalle genau dazu ein. Daneben bieten sich Putzmittel als Orakel an und Lehmbauten verbreiten den Geruch von rheinhessischem Waldboden. Die Kunsthalle Mainz bringt in ihrer Frühjahrs-Ausstellung den Menschen das Träumen bei.

Und das sollten wir uns doch gerade in einer Zeit bewahren, in der man das Gefühl hat, hellwach sein zu müssen. Renommierte Künstler wie Sarah Ancelle Schönfeld, Marc Bauer und andere fragen in der Ausstellung: „What is the dream that makes you dream?“

Ein Orakel aus Weichspüler

Traumzeit, Kuschelweich, Sinnlichkeit – so verkauft uns die Industrie Sehnsucht in Flaschen. Duftstoffe und künstliche Farben sollen zum Träumen anregen. Ein Motiv, das Sarah Ancelle Schönfeld für ihre Installation Detergancy (Antibacterial Groundreading) aufgreift.

Weichspüler und Shampoo haben was Poetisches, meint die Künstlerin. Wenn sie fließen, wollen wir in den Mustern einen Sinn erkennen.

Die Installation kippt bunte Reinigungsmittel aus – eine Art Orakel, ungefähr so zuverlässig wie Horoskope oder Kaffeesatz. Alle zwei Wochen können Besucher Fragen schicken, und die Apparatur pumpt die grellen und stark riechenden Flüssigkeiten durch Schläuche zu farbigen Bildern auf den Boden.

„Es geht darum, das, womit wir uns täglich umgeben, magischer zu machen, die Maschinerie des Alltags zu unterbrechen“, sagt Schönfeld.

Tagträume an der Museumswand

Marc Bauers stimmungsvolle Zeichnungen sind tief verwurzelt in Erinnerung, Geschichte und psychologischen Landschaften. Dabei arbeitet Bauer auch mit Tintenklecksen wie bei einem Rorschach-Test – einer psychologischen Testmethode zur Persönlichkeitsdiagnostik.

Der Künstler malt in der Mainzer Kunsthalle seine Tagträume direkt auf die Wand: „Ich versuche in dieser Ausstellung gerade das Jetzt zu berühren“. Und in diesem Jetzt regiert die Nachrichtenlage in die Tagträume hinein.

Zum Beispiel die Ereignisse nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. „Für mich war das auch ein Weg, zu verarbeiten, was wir durchmachen, ich wollte tiefer verstehen und langsamer werden in den ganzen Bilderfluten“, sagt Bauer.

Träume als Navi für die wachen Stunden

Träume den Traum eines anderen – diese Idee zieht sich durch die Räume und Arbeiten und ist den Ausstellungsmacherinnen Sabine Rusterholz Petko und Stefanie Böttcher wichtig.

Besucherinnen und Besucher sollen über die Werke ins Gespräch kommen, „die eigenen Träume zu reflektieren und im Austausch über andere Möglichkeiten unserer Welt zu sprechen.“ Träume als eine Art Navigationssystem für die wachen Stunden also.