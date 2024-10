Am Abend klickten die Handschellen: Ein Mann und eine Frau aus dem Kreis Ahrweiler stehen im Verdacht, zwei Menschen getötet zu haben. Und es gibt eine Rückrufaktion für Gummibärchen.

6:36 Uhr Autobahn wegen eines Hundes gesperrt 🐶 Mangelnde Tierliebe kann man der Autobahnpolizei Ruchheim wirklich nicht vorwerfen: Die Kolleginnen und Kollegen dort haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um einen Hund zu retten. Das Tier war bei Wattenheim von zuhause ausgebüxt und auf die A6 gelaufen. Dort rannte der Hund zwischen den Spuren hin und her. Um ihn einzufangen, sperrten die Beamten zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn die Autobahn. Doch so schnell gab sich der Hund nicht geschlagen: Erst nach einer Verfolgung mit einer Hundestaffel über rund drei Kilometer bekam die Polizei ihn zu fassen. Der Ausbrecher konnte wohlbehalten zu seinem überglücklichen Besitzer zurückgebracht werden. Das war doch mal die 20-minütige Vollsperrung der Autobahn in beide Richtungen wert! Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:04 Uhr Weekend-Vibes: warmes Herbstwetter 🍂 Da hüpft mein Herz, wenn ich mir die Wettervorhersage von SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert von gestern Abend anschaue: Es bleibt in den nächsten Tagen freundlich! Auch wenn es heute ganz vereinzelt Schauer geben kann und ein paar Wolken, scheint doch in weiten Teilen von RLP häufig die Sonne. Die Temperaturen? Ganz entspannt zwischen 15 und 20 Grad! Und auch am Samstag und Sonntag zeigt sich nach dem morgendlichen Nebel fast überall die Sonne. Video herunterladen (26 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land In Mainz wird über Schadensersatzforderungen der Stadt Oppenheim gegen den früheren Stadtbürgermeister Marcus Held verhandelt. Es geht um rund 200.000 Euro, die die Kommune von dem früheren SPD-Bürgermeister verlangt. Ende 2021 war Held bereits vom Landgericht Mainz wegen Bestechlichkeit und Untreue zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. In Herxheim gibt es heute einen Spezialitätenwettbewerb unter handwerklichen Fleischereien und Metzgereien. 17 Betriebe zeigen insgesamt 150 Produkte, darunter Saumagen, Leber- und Blutwurst sowie Schinken und Frikadellen. Eine Jury aus 44 Mitgliedern, je die Hälfte Fachleute und Laien, bewertet die Waren. Preise werden bei einem Galaabend am Samstag verliehen. Im Ahrtal werden heute Obstbäume gepflanzt. Mit dabei bei der Obstbaumpflanzaktion ist der rheinland-pfälzische Umweltstaatssekretär Andy Becht (FDP). Die Aktion ist eine Idee des Obst- und Gartenbauvereins Jockgrim und soll das durch die Flutkatastrophe 2021 zerstörte Landschaftsbild wiederherstellen.