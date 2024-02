per Mail teilen

Fabian Koser ist seit 2023 in der Redaktion von SWR Aktuell Online Rheinland-Pfalz tätig. Nach seinem Volontariat bei der Ludwigsburger Kreiszeitung verschlug es ihn zunächst ins ferne München zum Zeitschriftenverlag Geranova Bruckmann, bevor er 2022 in der Online-Redaktion der Zeitung DIE RHEINPFALZ in Ludwigshafen begann. Dort lernte er zunächst die schöne Pfalz und auch das Bundesland kennen und lieben.