Zusammen mit seinen Freunden muss der Kleine Drache Kokosnuss ein neues Abenteuer bestehen. Und Kinder ab drei Jahren dürfen ihm dabei ab Sonntag bei einer Mitmachausstellung helfen.

Der kleine Drache Kokosnuss ist eigentlich eine Kinderbuchfigur. Ausgedacht hat ihn sich Ingo Siegner vor mehr als 20 Jahren. Inzwischen gibt es 33 Bände mit den Abenteuern des kleinen Drachen und seiner Freunde. Das sind das Stachelschwein Matilda und der Fressdrache Oskar. Und mit diesen können sich die Kinder in der Mitmachaustellung auf Abenteuerreise begeben.

Eine spannende Reise mit dem Drachen Kokosnuss hat sich das Historische Museum in Speyer für seine Familienausstellung ausgedacht. SWR

Es gibt insgesamt 30 Mitmachstationen und zwei Hörstationen. "Kinder können hier Spiele spielen, sie können Geschicklichkeit üben, sie können in eine Ritterburg hineingehen, sie können Aufgaben lösen - ich glaube man ist hier in zwei Stunden sehr, sehr gut unterhalten", sagt der Direktor des Historischen Museums, Alexander Schubert.

Das Abenteuer im Historischen Museum der Pfalz wurde extra für die Mitmachausstellung geschrieben. Kokosnuss und seine Freunde erkunden dabei unter anderem gemeinsam die Steinzeit, kapern ein Piratenschiff und besuchen eine geheimnisvolle Grabkammer.

Ausstellung soll Kinder stärken

Die Ausstellung "Der kleine Drache Kokosnuss" passt nach Angaben von Museumsdirektor Schubert perfekt zum Konzept des "Jungen Museums". Die Kinder- und Jugendsparte des Historischen Museums soll Kinder stark machen. Und da kann der Drache Kokosnuss bestens helfen, findet Alexander Schubert: "Weil der Drache mutig und abenteuerlustig ist, viele Freunde hat , sich aber auch seinen Ängsten und Schwächen stellt". Man könne aber auch viel Historisches lernen. Und mit dem kleinen Drachen Kokosnuss werde das Lesen und Vorlesen gefördert.

Die kleinen Besucher werden von den Figuren der Bücher durch die Ausstellung begleitet, können dabei Rätsel lösen und nebenbei so Einiges über Geschichte lernen. SWR

Über den Autor

Ingo Siegner (*1965) lebt in Hannover. Den kleinen Drachen hatte er ursprünglich für einen Nachbarjungen erfunden. Und weil der Drache Kokosnuss so gut ankam, dachte er sich immer neue Geschichten aus und illustrierte sie auch selbst. Neben "Der kleine Drache Kokosnuss" gibt es noch weitere Geschichten von Ingo Siegner, unter anderem die Rattenkinder "Eliot und Isabella" und das Erdmännchen Gustav. Mehr über Ingo Siegner selbst und seine Figuren erfährt man in der Ausstellung in Speyer. Im November liest der Autor dort auch aus seinen Büchern und zeichnet live dazu. Die Ausstellung geht bis zum 22.Juni 2025.