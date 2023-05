per Mail teilen

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer eröffnet im Herbst zwei Ausstellungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die eine dreht sich um Bayernkönig Ludwig I., die andere um Playmobil.

Die Ausstellung mit dem Titel "König Ludwig I. - Sehnsucht Pfalz" widmet sich den Spuren, die der bayerische König in der Pfalz hinterlassen hat. In der Schau "We Love Playmobil. 50 Jahre Spielgeschichte(n)" sollen die bunten Spielfiguren aus Plastik im Oktober zum Leben erweckt werden.

Von der Villa Ludwigshöhe bis zum Speyrer Dom

König Ludwig I. (1786-1868) sei vor allem als bayerischer König in Erinnerung. Tatsächlich habe er sich aber auch immer tief verbunden mit der Pfalz gefühlt, sagte der Direktor des Historischen Museums der Pfalz, Alexander Schubert. In der Pfalz, die ab 1816 zu Bayern gehörte, habe er Spuren hinterlassen, die noch heute zu sehen sind. Dazu gehört beispielsweise seine Sommerresidenz, die klassizistische Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben. Und es war Ludwig I., der veranlasste, den Speyerer Dom im Stil der Nazarener auszumalen und der den westlichen Querbau mit den beiden Vordertürmen in Auftrag gab.

Auch seine Liebe zu der irischen Tänzerin Lola Montez spielt in der Ausstellung eine pikante Rolle. Diese Affäre war einer der Gründe dafür, dass Ludwig 1848 abdanken musste.

Lichteffekte sollen Playmobil-Figuren in Bewegung setzen

Die Ausstellung zu 50 Jahren Playmobil entsteht in Zusammenarbeit mit dem Künstler Oliver Schaffer. Auf 1.000 Quadratmetern lädt das Museum zur Interaktion ein. Mit Lichteffekten und Animationen werden verschiedene Playmobil-Inszenierungen zum Leben erweckt, darunter eine Raumstation mit bewegten Sternenbildern. Außerdem gibt es Videoshows und zahlreiche Spielstationen.

Schon der dritte runde Playmobil-Geburtstag in Speyer

Bereits den 30. Geburtstag und den 40. Geburtstag von Playmobil feierte das Historische Museum der Pfalz mit einer Ausstellung. Zahlreiche Exponate stammten damals aus der umfangreichen Playmobil-Sammlung von Oliver Schaffer. Der Hamburger Künstler besitzt nach eigenen Angaben mit mehr als 400.000 Playmobil-Figuren und 1.000.000 Einzelteilen die größte Schausammlung der Welt.

Der Zeitplan

Die Ausstellung "König Ludwig I. - Sehnsucht Pfalz" ist vom 17. September 2023 bis 31. März 2024 im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen. Die Mitmachausstellung "We Love Playmobil. 50 Jahre Spielgeschichte(n)" geht vom 01. Oktober 2023 bis 15. September 2024.