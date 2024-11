Bettina Blum arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Hier erfahren Sie mehr über sie und ihre Arbeit.

1991 beginnt Bettina Blum beim damaligen Südwestfunk in Mainz als Freie Mitarbeiterin im Hörfunk. Sie moderiert Musiksendungen für S2 Kultur und macht Beiträge für SWF4. Viele Jahre ist sie anschließend Nachrichtenredakteurin beim Radiosender RPR in Ludwigshafen. 2009 kommt sie zurück, zum inzwischen fusionierten SWR. Sie arbeitet erst in Mainz, dann in Kaiserslautern beim Hörfunk und seit 2015 im Studio Mannheim-Ludwigshafen als Multimediareporterin für Fernsehen, Hörfunk und Online.

Heimat

Geboren in Mannheim, aufgewachsen in der Pfalz geht sie zum Studium nach Heidelberg (Italienisch/Schwedisch), Stockholm (Theaterwissenschaft), Gießen (Angewandte Theaterwissenschaft), Mainz (Journalistik) und Landau (Sprecherziehung). Aus der Pfalz berichtet sie über alles, was für die Menschen im Sendegebiet von Bedeutung ist oder sein könnte. Alles? Nein, nicht alles. Bei Sportthemen hält sie den Ball eher flach.

Das Schönste am Beruf

… finde ich, sind die unterschiedlichen Menschen, mit denen ich zusammentreffe. Und die mich in ihr Leben lassen und mir Persönliches erzählen, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Danke, für dieses Vertrauen!