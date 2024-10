Gummibärchen mit Fliegenpilz-Gift - Rückruf in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz sind Gummibärchen mit dem halluzinogenen Fliegenpilz-Giftstoff Muscimol im Handel angeboten worden. Diese wurden nun zurückgerufen.

Vor wenigen Tagen erlitt ein Mann in Hessen Vergiftungen, nachdem er Fruchtgummis gegessen hatte. Das Halluzinogen Muscimol wurde auch in Gummibärchen im rheinland-pfälzischen Handel festgestellt. Laut Landesumweltministerium wurden diese jetzt zurückgerufen. Über einen Vertrieb über Verkaufsautomaten, wie in Hessen, lägen derzeit jedoch keine Erkenntnisse vor.

Hessen: Mann landet nach Verzehr im Krankenhaus

Auch in Hessen waren Produkte mit dem Giftstoff angeboten und zurückgerufen worden. Dort war im Wetteraukreis zu Beginn der Woche ein junger Mann mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er eine Packung Fruchtgummis aus einem Verkaufsautomaten verzehrt hatte. Eine durch die zuständige Lebensmittelüberwachung initiierte Untersuchung habe daraufhin gezeigt, dass in den Gummibärchen Muscimol enthalten war.

Halluzinogene Süßigkeiten im Onlinehandel

Bei dem Fliegenpilz-Giftstoff Muscimol handelt es sich nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit um einen psychoaktiven Stoff, der tiefgreifend die Psyche beeinflusst und zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Die Behörde hatte Mitte August vor dem Verzehr gewarnt. Vertrieben worden waren sie demnach bis dahin ausschließlich im Onlinehandel.