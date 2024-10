Eine 43-Jährige ist bei einem Wohnungsbrand in Mainz lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau kam in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen. Das ist EIN Thema an diesem Mittwoch.

6:51 Uhr Erster Champions League-Sieg für VFB Stuttgart seit 15 Jahren So, wie eben versprochen, schauen wir jetzt nochnmal etwas ausführlicher auf die beiden Champions League-Spiele mit deutscher Beteiligung von gestern Abend. Borussia Dortmund war zu Gast bei Real Madrid, führte mit 2:0 und verlor am Ende doch noch mit 2:5. Besser erging es dem VFB Stuttgart, der bei Juventus Turin antreten musste und dort seinen ersten Sieg in der Kölnigsklasse seit 15 Jahren feiern konnte. Meine Kolleginnen und Kollegen der Sportschau mit der Zusammenfassung des Spiels: VFB Stuttgart gewinnt in Fußball-Champions League bei Juventus Turin

6:39 Uhr History: Der 23. Oktober im Jahr ... 1997: Volkan Yaman kommt in Mannheim zur Welt. Er wächst im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt auf und wird später als Rapper unter dem Pseudonym Apache 207 bekannt.

1989: Ungarn streicht am Jahrestag des Volksaufstandes von 1956 als erstes Ostblockland die Bezeichnung "Volksrepublik" und nennt sich von da an "Republik Ungarn".

1954: Die "Pariser Verträge" werden unterzeichnet. Damit wird das Besatzungsstatut für die BRD beendet und der Beitritt des westdeutschen Staats zur Nato und zur Westeuropäischen Union (WEU) vertraglich vereinbart.

1922: Der Stuttgarter Hauptbahnhof mit seinem charakteristischen Uhrenturm und der angrenzenden Wandelhalle geht in Betrieb.

6:29 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere ehemalige Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt. Sie sollen seit 2015 die Wirecard-Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben. Vor dem Oberlandesgericht München sollen heute Mitarbeiter der geschädigten Bank als Zeugen vernommen werden. Der Verein Bündnis gegen Cybermobbing e.V. stellt am Vormittag in Berlin eine neue Studie zum Ausmaß von Cybermobbing im Umfeld von Kindern und Jugendlichen vor. Das Bündnis teilte vorab mit, dass die Zahl von Betroffenen weiter gestiegen sei und sich immer mehr Lehrer und Eltern mit der Situation überfordert fühlten. Und noch zum Fußball: Gleich schauen wir auf die Spiele von gestern Abend. Aber auch heute wird in der Champions League gespielt, und zwar mit deutscher Beteiligung. Bayer Leverkusen muss zu Stade Brest. Anpfiff ist hier um 18:45 Uhr. Auswärts ist auch der FC Bayern München gefordert - es geht gegen keinen geringeren als den FC Barcelona. RB Leipzig empfängt den FC Liverpool. Beide Partien beginnen um 21 Uhr.

6:20 Uhr Schwerer Lkw-Unfall auf der A61 Einen schlimmen Unfall gab es am Dienstagabend auf der A 61 zwischen Waldesch und Boppard. Dabei ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Er sei mit seinem Lkw aus Unachtsamkeit an einem Stauende auf einen stehenden Lastwagen gefahren, teilte die Polizei mit. Der 47-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Weitere Verletzte gab es nicht, die beiden Lastwagen waren aber nicht mehr fahrbereit. Die rechte und mittlere Spur der A61 in Richtung Süden waren für fünfeinhalb Stunden gesperrt. Sendung am Mi. , 23.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Vor dem Oberlandesgericht in Koblenz geht der Prozess wegen Mitgliedschaft und Unterstützung der mutmaßlichen terroristischen Vereinigung "Vereinte Patrioten" weiter. Angeklagt sind eine 33-Jährige und ein 52-jähriger Mann. Sie sollen mit der Gruppe den Umsturz Deutschlands geplant haben. Auf den Tag genau vor zehn Jahren kam es zur gewaltigen Gasexplosion in Ludwigshafen-Oppau. Die Ursache waren Bauarbeiten an einer Hochdruck-Gasleitung der Firma Gascade. Ein Bauarbeiter starb direkt an der Unglücksstelle, ein weiterer später im Krankenhaus. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. In Speyer stellt das Bistum die Pläne zur Einrüstung der Osttürme am Speyerer Dom vor. Die Türme müssen saniert werden, daher werden an ihnen Gerüste errichtet, die nach Angaben des Bistums die Ansicht des Doms in den kommenden Jahren prägen werden.

6:11 Uhr Landesvorstand der Freien Wähler RLP beschließt Sonderparteitag im November Erinnert ihr euch noch an die Streitigkeiten bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz? Damit soll nun Schluss sein, wenn es nach dem Willen des Landesvorstandes geht. Dieser möchte eine neue Parteispitze wählen lassen und hat deshalb einen Sonderparteitag beschlossen. Dieser soll am 30. November in der Nähe von Kaiserslautern stattfinden. Mehr darüber weiß mein Kollege Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

6:02 Uhr Schööön sonnig wird's! Schauen wir zunächst mal aufs Wetter 😁 Die Vorhersage sieht gut aus für heute: Die Sonne verwöhnt Rheinland-Pfalz nochmal richtig. Bis zu zehn Sonnenstunden können es mancherorts werden. Im Norden des Landes muss sich die Sonne allerdings erstmal durch Nebelschwaden durchkämpfen, so dass es dort ein paar Stunden weniger Sonnenschein geben sollte. Am Nachmittag ist es dann aber überall freundlich und die Temperaturen klettern auf 13 bis 17 Grad. Video herunterladen (23,6 MB | MP4)