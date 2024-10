Eine 41-jährige Frau ist am Montag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Diedorf (Kreis Neuwied) von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Der Mann flüchtete nach der Tat. Ihre Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht schwer oder gar lebensbedrohlich. Die Hintergründe der Tat und das Motiv seien bislang unklar.

In Stuttgart ist die Sieglestraße zwischen Leitzstraße und B295, Siemensstraße in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 31. Dezember — seit 30.09.2024, 06:43 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart ist die Kruppstraße zwischen Affalterstraße und Siemensstraße wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 31. Dezember — seit 30.09.2024, 06:42 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart-Bad Cannstatt ist die Deckerstraße zwischen Kreisverkehr Bahnhof Bad Cannstatt/Daimlerstraße und Nauheimer Straße wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 23. Dezember — seit 30.09.2024, 06:41 Uhr in der Karte anzeigen

Stuttgart, Otto-Hirsch-Brücken zwischen Rampe Hafenbahnstraße und Göppinger Straße in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 30. November — seit 30.09.2024, 07:16 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart ist die Haldenstraße zwischen Krefelder Straße und Neckartalstraße in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 25.Oktober — seit 04.10.2024, 09:33 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart ist die Maybachstraße zwischen Stresemannstraße und Alarichstraße wegen einer Baustelle gesperrt, bis 30. Oktober — seit 30.09.2024, 06:43 Uhr in der Karte anzeigen

Stuttgart, Ulmer Straße in Höhe Langwiesenweg in beiden Richtungen Baustelle, es ist nur eine Spur frei, Abbiegen nach links nicht möglich. Bis 15. November — seit 21.10.2024, 15:00 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart, Wangener Straße zwischen Talstraße/Gaskessel und Landhausstraße in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bitte folgen Sie der Umleitungsbeschilderung. Bis 31. Oktober. — seit 11.10.2024, 10:38 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart ist die Leobener Straße zwischen Kärntner Straße und der B295 in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 02. November. — seit 22.10.2024, 05:23 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart ist die Hofener Straße zwischen Niedernauer Straße und Viaduktstraße in beiden Richtungen gesperrt. Bitte folgen Sie der Umleitungsbeschilderung. Bis 06. Dezember — seit 14.10.2024, 14:33 Uhr in der Karte anzeigen

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Straße in Höhe Burkheim Baustelle, beide Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung., bis 28.10.2024 ca. 10:00 Uhr — seit 30.09.2024, 06:40 Uhr in der Karte anzeigen

In Rutesheim, ist die Robert-Bosch-Straße zwischen Moltkestraße und Bahnhofstraße wegen Kanalbauarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 02. Mai 2025. — seit 07.10.2024, 05:34 Uhr in der Karte anzeigen

In Bietigheim, ist die Berliner Straße zwischen B27, Stuttgarter Straße und Erfurter Straße wegen einer Fahrbahnerneuerung in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 28. Oktober. — seit 07.10.2024, 05:33 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart-Bad Cannstatt auf der Schmidener Straße zwischen Sommerrain/Steinhaldenstraße und Marienburger Straße in beiden Richtungen nur eine Spur frei, Baustelle, Bis 30. November. — seit 02.10.2024, 12:54 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart-Birkach ist die Birkheckenstraße zwischen Riedenberger Straße und Törlesäckerstraße in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 06. November. — seit 07.10.2024, 11:31 Uhr in der Karte anzeigen

Im Enzkreis ist die K4500 Pforzheim - Niefern-Öschelbronn zwischen Hagenschießsiedlung und Niefern wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Bis 01. Januar 2025 — seit 30.09.2024, 07:42 Uhr in der Karte anzeigen

Im Main-Tauber-Kreis ist die K2831 zwischen dem Abzweig nach Boxtal und Rauenberg wegen Fahrbahnerneuerung in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 25. Oktober — seit 30.09.2024, 07:42 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Schwäbisch Hall ist die Straße zwischen Braunsbach und Arnsdorf wegen Fels- und Hangsicherungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. — seit 22.10.2024, 04:57 Uhr in der Karte anzeigen

Im Hohenlohekreis ist die K2371 zwischen Kupferzell und dem Abzweig nach Mangoldsall wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 02. Juni 2025 — seit 30.09.2024, 07:41 Uhr in der Karte anzeigen

In Weissach, ist die Flachter Straße zwischen Porschestraße und IV. Querstraße wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 31. Oktober. — seit 19.10.2024, 17:35 Uhr in der Karte anzeigen

In Malmsheim ist die Renninger Straße zwischen Jägerstraße und Kreisverkehr wegen einer Baustelle in beide Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 25. Oktober — seit 30.09.2024, 07:40 Uhr in der Karte anzeigen

Die K1001 ist in Ehningen auf der Aidlinger Straße zwischen Steinwerkstraße und Ortseingang wegen Brückenarbeiten in beide Richtungen gesperrt, bis 24. Dezember — seit 30.09.2024, 07:40 Uhr in der Karte anzeigen

In der Ortenau ist die Landesstraße zwischen dem Abzweig nach Höfen und dem Abzweig nach Hesselhurst wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. — seit 22.10.2024, 06:17 Uhr in der Karte anzeigen

Im Ortenaukreis ist die Löcherwasenstraße zwischen Löcherberg und dem Abzweig nach Ibach in beiden Richtungen wegen einer Baustelle für LKW über 3,5 t mit einer Breite über 2,10 m gesperrt - täglich zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr, bis 30. Dezember — seit 30.09.2024, 07:01 Uhr in der Karte anzeigen

L87 Schwarzwaldhochstraße - Gambsheim (F) zwischen dem Abzweig nach Freistett und Freistett in beiden Richtungen Baustelle, Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Bis 14. November. — seit 14.10.2024, 05:18 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Rastatt, ist die L83 zwischen Bühlertal und Wiedenfelsen wegen einer Fahrbahnerneuerung in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 28. Oktober. — seit 07.10.2024, 05:32 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Rastatt ist die Landesstraße L80 zwischen Halberstung und Sinzheim wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 30. November — seit 30.09.2024, 07:01 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Rastatt ist die Landesstraße zwischen dem Kreisverkehr in Wintersdorf und der Rheinbrücke in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 01. November. — seit 05.10.2024, 05:59 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Rastatt ist die Landesstraße zwischen dem Abzweig nach Iffezheim und Wintersdorf in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 01. November. — seit 05.10.2024, 05:58 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Karlsruhe ist die Landesstraße zwischen Am Sportplatz und Ittersbach wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 22. November. — seit 22.10.2024, 05:22 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Karlsruhe ist die Rudolf-Plank-Straße in Höhe Ettlingen wegen Fahrbahnerneuerung bis 1. November in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. — seit 19.10.2024, 10:05 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Karlsruhe ist die L593 zwischen Derdinger Straße und dem Abzweig nach Flehingen wegen einer Baustelle in beide Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 30. November — seit 30.09.2024, 06:59 Uhr in der Karte anzeigen

An der L566 Neuburg am Rhein Richtung Ettlingen ist in Ettlingen die Überleitung zur B3 Richtung Baden-Baden wegen Fahrbahnausbesserung gesperrt. Bis 28. Oktober — seit 30.09.2024, 06:59 Uhr in der Karte anzeigen

In Glatten ist die Neunecker Straße zwischen Niederhofer Straße und Ortsausgang wegen Tiefbauarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 15. November. — seit 17.10.2024, 06:12 Uhr in der Karte anzeigen

In Oberthal ist die Schlossstraße zwischen Lindener Straße und Ortsausgang in beiden Richtungen wegen Fahrbahnerneuerung gesperrt. bis 11. März 2025 — seit 11.07.2024, 21:48 Uhr in der Karte anzeigen

In llingen auf der Hauptstraße zwischen Gymnasialstraße und L112 in beiden Richtungen Baustelle. Bis 22. November — seit 13.09.2024, 05:00 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Ludwigsburg ist der Speyerer Weg zwischen B27 und dem Abzweig nach Meimsheim in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 25. Oktober — seit 30.09.2024, 07:01 Uhr in der Karte anzeigen

Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die L181 zwischen Pfaffenweiler und Villingen in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 30. September — seit 30.09.2024, 07:01 Uhr in der Karte anzeigen

Im Landkreis Merzig-Wadern auf der L176 in Höhe der Saarbrücke Mettlach einspurige Verkehrsführung wegen Bauarbeiten. Gesperrt für LKW über 3,5 t. Bis Ende Dezember — seit 08.06.2024, 21:07 Uhr in der Karte anzeigen

In Merzig ist die Lothringer Straße zwischen Rieffstraße und Schankstraße in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt, bis 20. Dezember — seit 17.01.2024, 08:56 Uhr in der Karte anzeigen

Kreis Waldshut, L170, K6516 zwischen B315 und Boll Baustelle, Fels- und Hangsicherungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 30.11.2024 — seit 01.10.2024, 12:37 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Höhe Schattenmühle ist die Strecke zwischen dem Abzweig nach Boll und Göschweiler in beiden Richtungen wegen Fels- und Hangsicherungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 3. Januar 2025 — seit 30.09.2024, 07:19 Uhr in der Karte anzeigen

In Schwalbach ist die Hauptstraße zwischen Taubenstraße und Leschweg in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 31. Oktober — seit 02.07.2024, 09:33 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald auf der Hexentalstraße zwischen Au und Merzhausen ist wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen abwechselnd nur eine Spur frei. Bis 27. März. — seit 05.10.2024, 05:53 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Göppingen ist die Landesstraße zwischen dem Abzweig nach Auendorf und Gruibingen wegen Fels- und Hangsicherungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 16. Dezember. — seit 22.10.2024, 05:08 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Göppingen ist die Ulmer Straße zwischen Eislingen/Fils und dem Abzweig nach Süßen in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 31. Dezember. — seit 22.10.2024, 05:10 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Göppingen, ist die Landesstraße zwischen Süßen und dem Abzweig nach Süßen wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 31. Dezember. — seit 14.10.2024, 05:16 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Esslingen ist die Landesstraße zwischen B465 und Grabenstetten wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 29. November, 20 Uhr. — seit 21.10.2024, 05:05 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Göppingen ist die Landesstraße zwischen Wiesensteig und dem Abzweig nach Schopfloch wegen Fels- und Hangsicherungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 31. Oktober. — seit 13.10.2024, 19:59 Uhr in der Karte anzeigen

In Plieningen ist die Scharnhauser Straße bis Goezstraße zwischen Schachtelhalmweg und Turnierstraße wegen Brückenarbeiten in beide Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 31. Dezember — seit 30.09.2024, 07:19 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart ist die Stresemannstraße Richtung Killesberg zwischen Pragsattel und Maybachstraße wegen einer Baustelle gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 30. Oktober — seit 30.09.2024, 07:19 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Ludwigsburg, ist die Feuerbacher Straße zwischen Heimerdingen und Rittweg in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt, bis 09. Dezember — seit 30.09.2024, 07:20 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Heidenheim ist die L1164 zwischen Heuchlingen und dem Abzweig nach Dettingen am Albuch in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bitte folgen Sie der Umleitungsbeschilderung. Bis 15. November — seit 30.09.2024, 07:20 Uhr in der Karte anzeigen

Im Ostalbkreis ist die Landesstraße zwischen Heuchlingen und Schechingen in beiden Richtungen wegen Fahrbahnerneuerung gesperrt, bis 01. November — seit 30.09.2024, 07:19 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Ludwigsburg ist die Marbacher Straße in Höhe A81, Pleidelsheim wegen Brückenarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 29. November — seit 30.09.2024, 07:34 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Heilbronn ist die Landesstraße zwischen Eppingen und Kleingartach wgeen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 19. November. — seit 30.09.2024, 07:33 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart auf der Mercedesstraße zwischen Daimlerstraße und Kegelenstraße ist in beiden Richtungen wegen einer Baustelle nur eine Spur frei. Bis 26. Oktober. — seit 17.10.2024, 06:59 Uhr in der Karte anzeigen

In Schwabbach ist die Schwabenstraße Richtung Bretzfeld zwischen Stuttgarter Straße und A6, Bretzfeld wegen Fahrbahnerneuerung gesperrt. Bis 29. November — seit 30.09.2024, 07:33 Uhr in der Karte anzeigen

In Kreis Rottweil ist die Landesstraße zwischen Lauterbach und Fohrenbühl wegen einer Baustelle halbseitig gesperrt, der Verkehr wird durch Ampeln geregelt, bis 30. Oktober — seit 30.09.2024, 07:23 Uhr in der Karte anzeigen

L1075 Abtsgmünd, Hauptstraße zwischen Bachgasse und Kreisverkehr in beiden Richtungen wegen Fahrbahnerneuerung gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung, bis 15. November — seit 30.09.2024, 07:23 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Schwäbisch Hall, ist die Landesstraße zwischen Bühlertann und dem Abzweig nach Heuhof in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bitte folgen Sie der Umleitungsbeschilderung. Bis 31. März 2025 — seit 30.09.2024, 07:23 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Schwäbisch Hall ist die L1055 zwischen Rauhenbretzingen und dem Abzweig nach Hessental wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 31. Oktober — seit 30.09.2024, 07:42 Uhr in der Karte anzeigen

Die L1050 ist in Mainhardt-Hütten auf der Rottalstraße zwischen Ortseingang und Ortsausgang in beiden Richtungen wegen Fahrbahnerneuerung gesperrt. eine Umleitung ist eingerichtet, bis 20. Dezember — seit 30.09.2024, 07:04 Uhr in der Karte anzeigen

Im Hohenlohekreis ist die Landesstraße zwischen Grünbühl und dem Abzweig nach Mangoldsall in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 25. Oktober. — seit 02.10.2024, 20:31 Uhr in der Karte anzeigen

Im Hohenlohekreis, ist die L1022 zwischen dem Abzweig nach Heimhausen und Simprechtshausen wegen Fahrbahnerneuerung in beiden Richtungen gesperrt, bis 13. Dezember — seit 30.09.2024, 07:04 Uhr in der Karte anzeigen

In Stuttgart-Plieningen auf der Mittleren Filderstraße zwischen Kirschenallee (Zufahrt Universität Hohenheim) und Dreifelderstraße in beiden Richtungen Brückenarbeiten. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Für beide Richtungen ist abwechselnd nur eine Spur frei. Bis 30. Dezember — seit 30.09.2024, 07:04 Uhr in der Karte anzeigen

Die B9 ist in Worms vom Nibelungenring bis Mainzer Straße zwischen Petrus-Dorn-Straße und Dr.-Otto-Röhm-Straße wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 31. Dezember 2025 — seit 30.09.2024, 07:39 Uhr in der Karte anzeigen

Die B9 ist in Worms, Mainzer Straße bis Nibelungenring zwischen Dr.-Otto-Röhm-Straße und Petrus-Dorn-Straße wegen einer Baustelle gesperrt, bis 31. Dezember 2025 — seit 30.09.2024, 07:40 Uhr in der Karte anzeigen

Die B9 ist in Bingerbrück zwischen Benediktusgarten und Drususstraße wegen einer Baustelle gesperrt, bis 31. Dezember — seit 30.09.2024, 07:40 Uhr in der Karte anzeigen

Die B9 ist in Bingerbrück zwischen Drususstraße und Benediktusgarten wegen einer Baustelle gesperrt, bis 31. Dezember — seit 30.09.2024, 07:40 Uhr in der Karte anzeigen

B9 Am Hafen, Koblenz Richtung Mainz in Höhe Sankt Goar Wartungsarbeiten, bis 10. November — seit 30.09.2024, 07:40 Uhr in der Karte anzeigen

B9 Am Hafen, Mainz Richtung Koblenz in Höhe Sankt Goar Wartungsarbeiten, bis 10. November — seit 30.09.2024, 07:40 Uhr in der Karte anzeigen

B53 Bonner Straße, Trier Richtung Cochem in Höhe Trier Wartungsarbeiten, B53 zwischen Trier-Pallien und Trier-Biewer Umfang: halbseitige Sperrung mit Ampelanlage, Grund: Hangrutsch Bis 31. Oktober — seit 30.09.2024, 07:44 Uhr in der Karte anzeigen

B53 Bonner Straße, Cochem Richtung Trier in Höhe Trier Wartungsarbeiten, B53 zwischen Trier-Pallien und Trier-Biewer Umfang: halbseitige Sperrung mit Ampelanlage, Grund: Hangrutsch Bis 31. Oktober — seit 30.09.2024, 07:39 Uhr in der Karte anzeigen

B53 Cochem Richtung Trier in Höhe Trier Wartungsarbeiten, Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage! Bis 31. Oktober — seit 30.09.2024, 07:39 Uhr in der Karte anzeigen

Die B51 ist in Saarbrücken zwischen Viktoriastraße und Sophienstraße wegen einer Baustelle gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 31. Oktober — seit 02.09.2024, 06:26 Uhr in der Karte anzeigen

Im Kreis Bernkastel-Wittlich ist die B50 zwischen B53 und Platten in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 23. Dezember. — seit 02.10.2024, 20:07 Uhr in der Karte anzeigen

Die B50 ist in Bitburg in Höhe Kreisverkehr wegen einer Baustelle gesperrt, bis 12. November — seit 30.09.2024, 07:43 Uhr in der Karte anzeigen

Die B50 ist in Bitburg auf der Mötscher Straße zwischen Kreisverkehr Bahnhofstraße und Kreisverkehr Echternacher Straße wegen einer Baustelle gesperrt, bis 12. November — seit 30.09.2024, 07:43 Uhr in der Karte anzeigen

B47 Miltenberger Straße, Walldürn - Amorbach zwischen dem Abzweig nach Reinhardsachsen und dem Abzweig nach Gerolzahn in beiden Richtungen Bahnübergang gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 13. Dezember — seit 30.09.2024, 07:53 Uhr in der Karte anzeigen

Die B45 Eberbach - Michelstadt ist zwischen Eberbach und derLandesgrenze Hessen in Gammelsbach in beiden Richtungen wegen einer Fahrbahnerneuerung gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 31. Oktober. — seit 30.09.2024, 07:52 Uhr in der Karte anzeigen

Die B44 Mörfelden, Gerauer Straße ist zwischen Opelstraße und B486 wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Bis 29. November. — seit 10.10.2024, 15:54 Uhr in der Karte anzeigen

Die B43 Kreisel Unterschweinstiege Richtung Querspange Kelsterbach ist in Höhe Flughafen-West gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, bis 31. Januar 2025 — seit 04.10.2024, 08:16 Uhr in der Karte anzeigen

Die B43 ist in Hanau zwischen Auheimer Straße und Dettinger Straße in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt, bis 01. Juli 2027 — seit 15.07.2024, 11:05 Uhr in der Karte anzeigen

Die B43 Querspange-Kelsterbach, Kreisel Unterschweinstiege Richtung Querspange Kelsterbach ist in Höhe Flughafen-West wegen einer Baustelle gesperrt, bis 31. Januar 2025 — seit 04.10.2024, 08:17 Uhr in der Karte anzeigen

Die B42 Rüdesheim - Koblenz ist zwischen Lahnstein auf der Höhe und der B260 wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Bis Ende Okrober. — seit 11.10.2024, 09:34 Uhr in der Karte anzeigen

B413 Bendorf - Hachenburg zwischen dem Abzweig nach Stromberg und Isenburg in beiden Richtungen Fels- und Hangsicherungsarbeiten. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Bis 18. November. — seit 30.09.2024, 07:48 Uhr in der Karte anzeigen

Die B41 ist in Idar-Oberstein auf der Nahe-Hoch-Straße zwischen B422, Deutsche Edelsteinstraße und Wilhelmstraße wegen einer Baustelle gesperrt, bis 20. Dezember — seit 30.09.2024, 07:47 Uhr in der Karte anzeigen

Die B407 ist in Kirf zwischen dem Ortseingang und der Kirchstraße wegen einer Baustelle gesperrt, bis 16. März 2025 — seit 30.09.2024, 07:46 Uhr in der Karte anzeigen

Die B407 ist in Kirf zwischen der Kirchstraße und dem Ortsausgang wegen einer Baustelle gesperrt, bis 16. März 2025 — seit 30.09.2024, 07:46 Uhr in der Karte anzeigen

Die B37 ist in Ludwigshafen am Rhein zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Konrad-Adenauer-Brücke wegen einer Baustelle gesperrt, bis 31. Dezember 2025 — seit 30.09.2024, 07:45 Uhr in der Karte anzeigen

Die B37 ist in Ludwigshafen am Rhein zwischen Ludwigshafen am Rhein und Kaiser-Wilhelm-Straße wegen einer Baustelle gesperrt, bis 31. Dezember 2025 — seit 30.09.2024, 07:45 Uhr in der Karte anzeigen

B317 Titisee-Neustadt - Todtnau zwischen Bärental und dem Abzweig nach Feldberg-Ort in beiden Richtungen Baustelle. Für beide Richtungen ist abwechselnd nur eine Spur frei. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Bis 30. Oktober — seit 30.09.2024, 07:45 Uhr in der Karte anzeigen

An der B31 Freiburg Richtung Donaueschingen ist die Einfahrt Friedenweiler wegen Brückenarbeiten gesperrt, bis 01.September 2025 — seit 30.09.2024, 07:35 Uhr in der Karte anzeigen

Die B3 ist in Laudenbach zwischen Stettiner Straße und Mühlgäßchen wegen Fahrbahnerneuerung in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 29. Oktober. — seit 22.10.2024, 05:14 Uhr in der Karte anzeigen

Die B290 Aalen - Crailsheim ist zwischen Ingersheim und Crailsheim wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 18. November. — seit 14.10.2024, 05:12 Uhr in der Karte anzeigen

Die B290 ist in der Ortsdurchfahrt Rot am See zwischen Bahnhofstraße und Steinäckerstraße wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet, bis 31. Juli 2025 — seit 30.09.2024, 07:31 Uhr in der Karte anzeigen

Vorsicht auf der B28 Hittistetten Richtung Neu-Ulm in der Einfahrt Neu-Ulm von der B30 aus Richtung Biberach kommend liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn! — seit 22.10.2024, 06:59 Uhr in der Karte anzeigen

Die B271 ist in Kallstadt zwischen Leistadter Straße und Freinsheimer Straße wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Bis 17. November. — seit 19.10.2024, 19:22 Uhr in der Karte anzeigen

Die B27 Mosbach Richtung Tauberbischofsheim ist zwischen Bödigheimer Straße und Hettinger Straße in Buchen in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 08. November. — seit 22.10.2024, 05:08 Uhr in der Karte anzeigen

B27 Heilbronn - Stuttgart in Höhe Ludwigsburg-West in beiden Richtungen Brückenarbeiten, geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich, es ist nur eine Spur frei. Bis 31. März 2025 — seit 30.09.2024, 07:30 Uhr in der Karte anzeigen

Die B27 Stuttgart - Heilbronn ist zwischen Kirchheim am Neckar und Lauffen am Neckar wegen einer Baustelle in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 25. Oktober — seit 30.09.2024, 07:30 Uhr in der Karte anzeigen

An der B27 Stuttgarter Straße, Stuttgart Richtung Heilbronn ist die Einfahrt Ludwigsburg-West wegen einer Baustelle gesperrt, bis 30. September — seit 30.09.2024, 07:30 Uhr in der Karte anzeigen

Die B257 ist in Müllenbach auf der Hauptstraße zwischen Kaiserstraße und Ortsausgang wegen einer Baustelle gesperrt, bis 31. Dezember 2025 — seit 30.09.2024, 07:27 Uhr in der Karte anzeigen

Die B257 ist in Müllenbach auf der Hauptstraße zwischen Ortseingang und Kaiserstraße wegen einer Baustelle gesperrt. Bis 07. Juni 2025 — seit 30.09.2024, 07:27 Uhr in der Karte anzeigen

Die B257 ist in Müllenbach auf der Hauptstraße zwischen Ortseingang und Kaiserstraße wegen einer Baustelle gesperrt, bis 31. Dezember 2025 — seit 30.09.2024, 07:27 Uhr in der Karte anzeigen

Die B19 Bad Mergentheim - Schwäbisch Hall ist zwischen dem Abzweig nach Rechbach und Kupferzell in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Bis 30. Mai 2025 — seit 30.09.2024, 07:25 Uhr in der Karte anzeigen

A81 Stuttgart Richtung Heilbronn in der Ausfahrt Pleidelsheim Fahrbahnverengung, bis 29. Oktober — seit 30.09.2024, 07:12 Uhr in der Karte anzeigen

A81 Heilbronn - Würzburg auf der Kochertalbrücke in beiden Richtungen geänderte Verkehrsführung. Bis 31. Januar — seit 30.09.2024, 07:14 Uhr in der Karte anzeigen

A8 München Richtung Stuttgart zwischen Rastplatz Am Kornberg und Aichelberg Fahrbahnerneuerung, die linke und die mittlere Spur sind gesperrt. Bitte in diesem Bereich die Standspur mitbenutzen! Bis 31. Oktober — seit 30.09.2024, 07:10 Uhr in der Karte anzeigen

A8 München Richtung Stuttgart in der Einfahrt Wendlingen ist der rechte Fahrstreifen in der Überleitung gesperrt, bis 18. November — seit 15.10.2024, 05:05 Uhr in der Karte anzeigen

Vorsicht auf der A8 Stuttgart Richtung München in der Ausfahrt Neuhausen steht ein defekter LKW! — seit 22.10.2024, 06:33 Uhr in der Karte anzeigen

An der A656 Mannheim Richtung Heidelberg ist die Einfahrt Mannheim-Seckenheim wegen einer Baustelle gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. — seit 15.10.2024, 19:04 Uhr in der Karte anzeigen

A65 und B10 Landau Richtung Karlsruhe zwischen Wörth-Dorschberg und Rheinbrücke Baustelle, 4 km stockender Verkehr, Verzögerung bis zu 10 Minuten. Deshalb auch Rückstau auf die B9 am Wörther Kreuz. — seit 22.10.2024, 06:59 Uhr in der Karte anzeigen

A63 Mainz Richtung Kaiserslautern in Höhe Kreuz Mainz-Süd Brückenarbeiten Bis 31. Dezember. — seit 10.10.2024, 05:56 Uhr in der Karte anzeigen

Auf der A63 Mainz - Kaiserslautern zwischen Kreuz Mainz-Süd und Kreuz Alzey sind in beiden Richtungen die Notrufsäulen ausgefallen, bis 08. November — seit 30.09.2024, 06:57 Uhr in der Karte anzeigen

A623 Saarbrücken Richtung Friedrichsthal Zwischen Ludwigsberg und Dudweiler sind die Fahrbahnen wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt. Die Ausfahrt Herrensohr sowie die Ausfahrt Dudweiler sind gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis Dezember — seit 27.09.2024, 21:33 Uhr in der Karte anzeigen

A623 Saarbrücken Richtung Friedrichsthal Zwischen Ludwigsberg und Dudweiler sind die Fahrbahnen wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt. Die Ausfahrt Herrensohr sowie die Ausfahrt Dudweiler sind gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis Dezember — seit 27.09.2024, 21:32 Uhr in der Karte anzeigen

A623 Saarbrücken Richtung Friedrichsthal Zwischen Ludwigsberg und Dudweiler sind die Fahrbahnen wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt. Die Ausfahrt Herrensohr sowie die Ausfahrt Dudweiler sind gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Bis Dezember — seit 25.09.2024, 18:55 Uhr in der Karte anzeigen

A61 Ludwigshafen Richtung Koblenz in der Ausfahrt Gau-Bickelheim eine Baustelle. Bis 01. Dezember. — seit 11.10.2024, 05:27 Uhr in der Karte anzeigen

A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen in der Ausfahrt Gau-Bickelheim eine Baustelle. Bis 01. Dezember. — seit 11.10.2024, 05:30 Uhr in der Karte anzeigen

A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Raststätte Am Hockenheimring West und Sinsheim Fahrbahnverengung. Bis 08. November — seit 30.09.2024, 06:48 Uhr in der Karte anzeigen

A6 Nürnberg Richtung Heilbronn in Höhe Kreuz Weinsberg Baustelle, geänderte Verkehrsführung im Baustellenbereich, bis 30. Dezember — seit 30.09.2024, 06:50 Uhr in der Karte anzeigen

Vorsicht auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg im Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim ragt die Mittelleitplanke in die linke Spur! — seit 22.10.2024, 07:02 Uhr in der Karte anzeigen

Vorsicht auf der A6 Nürnberg Richtung Heilbronn in Höhe Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim eine ungesicherte Unfallstelle, die linke Spur ist blockiert! — seit 22.10.2024, 06:59 Uhr in der Karte anzeigen

An der A573 Bad Neuenahr Richtung Ahrweiler ist die Einfahrt Bad Neuenahr wegen Brückenarbeiten gesperrt. Bis 01.Januar 2025 — seit 30.09.2024, 06:47 Uhr in der Karte anzeigen

An der A1 Köln/Koblenz Richtung Trier ist die Einfahrt Föhren wegen Fahrbahnerneuerung gesperrt, bis 01. November — seit 30.09.2024, 06:45 Uhr in der Karte anzeigen

Wir sind in der zweiten Hälfte der Herbstferien im Land. Egal, ob ihr zur Arbeit oder in den Urlaub wollt, hier ist die aktuelle Lage auf den Straßen für euch:

6:10 Uhr

So wird heute das Wetter in RLP

Der traumhafte Altweibersommer, der am Montag viele Rheinland-Pfälzer erfreut hat, macht am Dienstag eine kleine Pause. Eine Kaltfront zieht durch - mit kühlen Temperaturen bis 14 Grad am Morgen inklusive kompakter Wolken. Am Nachmittag lockert es auf. Danach steht Rheinland-Pfalz wieder unter Hochdruckeinfluss mit viel Sonnenschein am Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag wird es sehr mild - aber es gibt auch einzelne Schauer.