Gesundheitsminister Hoch begrüßt die geplante Krankenhausreform, die Kommunen sind dagegen kritisch. Die Pfälzer Winzer sind mit der Weinlese zufrieden. Das und mehr im Ticker!

9:10 Uhr Aufnahmestopp bei der Feuewehr in Koblenz-Niederwerth In ganz Rheinland-Pfalz werden ehrenamtliche Feuerwehrleute gesucht. In ganz Rheinland-Pfalz? Nein, in einem kleinen Ort gilt im Gegenteil sogar ein Aufnahmestopp. Nach Angaben der Feuerwehr in Koblenz-Niederwerth haben sich in den vergangenen zwei Jahren mehr Freiwillige gemeldet als gebraucht werden. Vorbildlich, liebe Einwohner von Koblenz-Niederwerth! Aber geht das auch wirklich mit rechten Dingen zu? Welcher Zaubertrank wurde denn auf eurem letzten Feuerwehrfest ausgeschenkt? Sendung am Fr. , 18.10.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:50 Uhr Anklage gegen Ehemann von getöteter Frau in Reichenbach-Steegen Es ist ein schrecklicher Fall, der Mitte Juni für große Bestürzung im kleinen Ort Reichenbach-Steegen im Kreis Kaiserslautern gesorgt hat: Ein sechsjähriger Junge hatte morgens in der Wohnung seine getötete Mutter gefunden und den Notruf gewählt. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat jetzt Anklage gegen den Ehemann erhoben. Sie wirft ihm Totschlag vor. Der 53-Jährige hatte nicht mehr mit seiner Frau zusammengewohnt, weil er schon in der Vergangenheit gewalttätig gewesen sein soll. Mitte Juni soll er dann in die ehemals gemeinsame Wohnung eingebrochen sein und die 34-Jährige getötet haben. Der Ehemann sitzt seither in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Vorwürfen. Sendung am Fr. , 18.10.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:30 Uhr Pfälzer Winzer mit Weinlese zufrieden Wie ist der Wein in diesem Jahr? In Rheinland-Pfalz eine durchaus wichtige Frage. Die Pfälzer Winzer zeigen sich mit der diesjährigen Weinlese zufrieden - trotz einer niedrigeren Erntemenge als in den Jahren zuvor. Das Wetter sie zwar herausfordernd gewesen - viel Regen im Mai, Hitze von Mitte August bis in den September hinein - aber letztlich habe es keine großen Probleme durch Frost, Trockenheit oder Hitze gegeben, hieß es bei der Erntebilanz der Winzer am Abend in Neustadt-Mußbach. Und wie schmeckt der neue Wein? Der Neustadter Weinexperte Ulrich Fischer hat dem 24er Jahrgang feine Aromen, optimale Säure und niedrige Alkoholwerten bescheinigt. Er erinnere ihn an einen "klassischen Jahrgang der 90er". Da können wir in unserer Redaktion leider nicht mitreden - die meisten von uns haben damals nur Kakao getrunken.

8:20 Uhr Das geschah am 18. Oktober 1989: Auf Drängen des SED-Politbüros tritt DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker zurück. Angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Sein Nachfolger wird Egon Krenz. 1922: In London wird die BBC - die British Broadcasting Corporation - gegründet. Sie ist die älteste nationale Rundfunkanstalt der Welt und Vorbild für fast alle öffentlich-rechtlichen Sender. Audio herunterladen (4 MB | MP3)

1913: In Leipzig wird das Völkerschlachtdenkmal eingeweiht. Es erinnert an die 100.000 Soldaten, die damals gefallen sind oder verwundet wurden. Bei der Völkerschlacht 1813 hatten die verbündeten Heere Russlands, Preußens, Österreichs und Schwedens den Truppen Napoleons eine Niederlage zugefügt. Sendung am Fr. , 18.10.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:10 Uhr ⚽ Auf ewig Mainz 05er! Liebe Fans des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05, habt ihr bald Geburtstag und eine reiche Erbtante? Dann wünscht euch doch eine lebenslange Mitgliedschaft! Die kann man nach Angaben des Vereins jetzt abschließen - für schlappe 1905 Euro. Dazu gibt's dann einen Sonderschal des Vereins und eine Mitgliedskarte aus Metall. Wann kommt dann eigentlich die lebenslange Berechtigungskarte für die Stadion-Bratwurst in der Halbzeitpause? Sendung am Fr. , 18.10.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:00 Uhr Laschet gerät in Grenzkontrolle und reagiert verschnupft Seit Mitte September gibt es verschärfte Kontrollen der Bundespolizei an den Grenzen. In der Region Trier werden die Übergänge nach Belgien und Luxemburg kontrolliert. Vor allem die CDU hatte verstärkte Kontrollen verlangt. Nun traf es aber ausgerechnet einen CDU-Politiker - den ehemaligen Bundeschef Armin Laschet. Der wurde an der deutsch-belgischen Grenze im Eifelkreis Bitburg-Prüm gestoppt und fand das gar nicht lustig.

7:45 Uhr Gesundheitsminister Hoch begrüßt Krankenhausreform Deutschland hat im internationalen Vergleich zu viele Kliniken, zugleich ist die gesundheitliche Versorgung nur Mittelmaß - so das vernichtende Urteil von Experten. Eine Krankenhausreform soll das ändern. Ihr Ziel ist es letztlich, nicht notwendige Krankenhäuser abzubauen, gleichzeitig aber ein flächendeckendes Netz guter Kliniken zu erhalten. Der Bundestag hat sich gestern für diese Reformpläne ausgesprochen. Eine gute Entscheidung, findet der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Die Reform gehe in die richtige Richtung. Bund und Länder hätten jetzt die Instrumente, eine gute medizinische Versorgung auf dem Land zu sichern, so Hoch. Weniger begeistert äußerten sich die Kommunen in Rheinland-Pfalz. Sie befürchten in den kommenden Jahren ein Kliniksterben auf dem Land, weil die Effekte der Reform zu spät einsetzen würden. Video herunterladen (55,9 MB | MP4) Sendung am Do. , 17.10.2024 18:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:40 Uhr Neue Folge von SWR Aktuell 360 Grad ist abrufbar Web, App, Instagram und Facebook: Vier Ausspielwege, auf denen euch SWR Aktuell über die wichtigen Dinge im Land informiert. Vor gut einem Monat ist ein weiterer Ausspielweg dazugekommen. Denn seitdem findet ihr uns auch auf unserem eigenen YouTube-Kanal - mit Erklärvideos, Shorts und dem Reportage-Format "360 Grad". Die neue Folge mit dem Titel: Leben auf dem Dorf: "Einfach mal anhalten und ein Bier trinken" ist jetzt abrufbar. Einen Vorgeschmack gibt's hier: Leben auf dem Dorf: "Einfach mal anhalten und ein Bier trinken"

7:35 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt US-Präsident Joe Biden ist zu einem Kurzbesuch in Deutschland eingetroffen. Es sind Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Außerdem soll ein Vierer-Treffen von Scholz und Biden mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer stattfinden. Ursprünglich war ein Staatsbesuch Bidens mit allen protokollarischen Ehren für den vergangenen Freitag und Samstag geplant, dann aber kurzfristig wegen des Hurrikans "Milton" abgesagt worden. Auch ein Besuch der US-Airbase Ramstein war vorgesehen. Der Bundestag berät abschließend über verschärfte Sicherheitsgesetze und Asylregelungen. Die Ampel-Regierung hat das Paket ins Parlament eingebracht. Geplant sind unter anderem mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden und eine Ausweitung von Messerverboten. In Düsseldorf wird am Vormittag eine Studie der Universität Münster zur Vier-Tage-Woche vorgestellt. Mehrere deutsche Unternehmen und andere Organisationen hatten in diesem Jahr eine Vier-Tage-Woche erprobt, in der die Beschäftigten trotz reduzierter Arbeitszeit wie in einem Vollzeit-Job bezahlt wurden. Auch die Stadt Ludwigshafen hat mitgemacht. Die Frankfurter Buchmesse öffnet heute für private Besucherinnen und Besucher. Gastland in diesem Jahr ist Italien. Die Sport- und Innenminister von Bund und Ländern treffen sich mit Vertretern der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball Bundes (DFB), um über die Sicherheit in Fußball-Stadien zu beraten.

7:20 Uhr Streit in Baumholder eskaliert Am Bahnhof Baumholder im Landkreis Birkenfeld sind am Abend zwei junge Männer in Streit geraten. Nach Angaben der Polizei gingen die beiden mit Stichwaffen aufeinander los. Dabei wurden beide verletzt, einer von ihnen schwer. Worum es bei dem Streit ging, ist nicht bekannt. Sendung am Fr. , 18.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:10 Uhr 🦷 Quiz: Welches Landsäugetier hat die meisten Zähne? Ob es wohl auch an Land ein Säugetier mit so vielen Zähnen gibt? IMAGO IMAGO / imagebroker Heute morgen habe ich euch erzählt, dass Forscher zur richtigen Zahnputz-Technik noch nicht die ultimative Antwort gefunden haben. Vielleicht findet ihr ja die Antwort auf eine andere Zahn-Frage: Welches Landsäugetier hat die meisten Zähne? Maulwurf Dachs Gürteltier Abschicken

7:00 Uhr A60 bei Mainz-Gonsenheim ist wieder frei Und wo wir gerade beim Verkehr sind: Auf der A60 bei Mainz-Gonsenheim rollt der Verkehr wieder. Wegen Reparaturarbeiten an der Gonsbachtalbrücke war die Strecke gestern früh voll gesperrt worden. Laut Polizei wurde sie gegen 19:30 Uhr wieder freigegeben. In der vergangenen Woche waren Schäden an der Fahrbahn festgestellt worden. Die Fahrbahn ist jetzt erst einmal provisorisch zusammengeflickt, auf der Brücke darf aber bis auf Weiteres nur noch Tempo 40 gefahren werden. Im Frühjahr soll dann die richtige Reparatur folgen. Aber den Umgang mit kaputten Brücken ist man in Mainz ja gewohnt! Mainz Weiter Geschwindigkeitsbegrenzung A60 bei Mainz ist wieder frei - Brücke provisorisch repariert Die A60 bei Mainz-Gonsenheim ist wieder für den Verkehr frei. Sie war am Donnerstag wegen Brückenarbeiten für etwa 12 Stunden komplett gesperrt. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Fr. , 18.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:50 Uhr 🚗 Die Lage auf den Straßen Herbstferien im Land - da sollte man eigentlich auf den Straßen gut durchkommen. Oder doch nicht? Wer es genau wissen will, kann sich hier auf unserer Verkehrsübersicht informieren. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:40 Uhr 📸 Euer Foto: Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten Achtung Triggerwarnung: Wenn ihr noch nicht gefrühstückt habt, könnte das folgende Bild zu unkontrolliertem Speichelfluss und lautem Magengrummeln führen. Arno Mohr aus Unkenbach hat mir ein Foto von dem Obst und Gemüse geschickt, das er im eigenen Garten geerntet hat. Das sieht alles unglaublich lecker und gesund aus! SWR Arno Mohr

6:15 Uhr Regierungschef Schweitzer 100 Tage im Amt Ein altes Sprichwort sagt ja: "Neue Besen kehren gut." Im Falle neu gewählter Politiker oder Politikerinnen gilt allerdings traditionell eine Art Schonfrist von 100 Tagen. In der Zeit kann der oder die Neue schauen, was in der Vergangenheit so alles weggefegt oder wahlweise unter den Teppich gekehrt wurde. Und dann gilt es, eigene Akzente zu setzen und sich vom Vorgänger im Amt abzugrenzen. Ministerpräsident Alexander Schweitzer von der SPD sitzt seit 100 Tagen in der Mainzer Staatskanzlei. Mein Kollege Dirk Rodenkirch hat sich mal angeschaut, was Schweitzer seither alles bewegt hat. RLP 100 Tage im Amt Diese Akzente hat Schweitzer bisher als Ministerpräsident in RLP gesetzt Mehr als 20.000 Kilometer ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit durch Rheinland-Pfalz getourt, um sich bekannt zu machen. Auch inhaltlich hat er sich positioniert. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Es könnte schlimmmer kommen! Der Oktober ist im Moment mehr so halb-golden. Aber die Aussichten fürs Wochenende sind so schlecht nicht, meinte unser Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend. Na gut, Nebel und ein klein wenig Regen - aber sonst Sonne, mild bleibt es auch. Dann mal auf zum Herbstspaziergang! Video herunterladen (21,7 MB | MP4)

6:04 Uhr 🍁 Schickt uns eure Herbst-Fotos! Und, Zähne geputzt? Dann habt ihr jetzt sicher Zeit für anderes. Der Herbst mit seinem besonderen Licht bietet wunderschöne Foto-Motive. Angela van den Bergh hat uns mit besten Moselgrüßen ein wildromantisches Bild aus Alf geschickt: SWR Angela van den Bergh Ich freue mich selbstverständlich über weitere herbstliche Morgen-Fotos. Dazu bitte einmal hier entlang: 👇 Schickt uns eure Fotos Und wenn ihr weitere Anliegen an mich habt: ich bin unter rlp-newsticker@swr.de erreichbar.

6:01 Uhr Überblick: Das wird heute wichtig im Land Im hessischen Sulzbach beginnt am Vormittag die zweite Runde der Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie für den Bezirk Mitte. Dazu zählen neben Rheinland-Pfalz auch Hessen und das Saarland. Es geht um die Gehälter von rund 380.000 Beschäftigten. Parallel zu den Tarifgesprächen sind unter anderem in Koblenz und Montabaur Aktionen und Versammlungen geplant. Nach dem umstrittenen Urteil zur Bluttat auf der Säubrennerkirmes ist am Abend eine Demonstration vor der US Air Base Spangdahlem geplant. Ein Militärgericht hatte den angeklagten US-Soldaten freigesprochen, obwohl er vor der Polizei gestanden hatte, einen jungen Mann in Wittlich erstochen zu haben. Das Urteil hatte Entsetzen bei der Familie des Opfers ausgelöst. Die Transfusionszentrale der Mainzer Universitätsmedizin feiert heute mit einem Tag der offenen Tür ihr 70-jähriges Bestehen. Von 8 bis 16 Uhr kann man einen Blick hinter die Kulissen der Blutbank werfen.