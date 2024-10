Die Sperrung der A60 bei Mainz-Gonsenheim wirkt sich auf den Verkehr aus. Ein somalischer Intensivstraftäter in der Südpfalz ist abgeschoben worden. Das und mehr im Ticker!

8:30 Uhr Das passierte noch an einem 17. Oktober 1989: In San Francisco sterben bei einem Erdbeben der Stärke 6,9 insgesamt 63 Menschen. Der Schaden beträgt mehr als sieben Milliarden US-Dollar. Das Loma-Prieta-Beben gilt als das bis dahin stärkste Beben in der Region seit 1906. 1974: Billy und Teelichter, Hot Dogs und Köttbullar, Gelb und Blau: Das schwedische Möbelhaus Ikea eröffnet in Eching bei München seine erste deutsche Filiale. Inzwischen gibt es über 50 Ikea-Einrichtungshäuser in Deutschland. 1931: Wegen Mordes und Drogenhandels konnte man ihn nicht dauerhaft hinter Gitter bringen, wegen Steuerhinterziehung aber schon: Der Kriminelle Al Capone wird von den Geschworenen in den USA schuldig gesprochen und muss acht Jahre ins Gefängnis. IMAGO imago

Kochsalzlösung wird knapp Kein Krankenhaus ohne Kochsalzlösungen: Man braucht sie bei Infusionen, Spülungen und Operationen. Eigentlich ein einfach herzustellendes Präparat. Und doch: Krankenhäuser haben derzeit Probleme, ausreichend Kochsalzlösung bereitzuhalten - unter anderem das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Der Grund für die Lieferengpässe in Deutschland: Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist das Werk eines großen Herstellers für dieses Produkt ausgefallen. Das Koblenzer Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sieht sich nun gezwungen, auf dem internationalen Markt Kochsalzlösung einzukaufen. Das führe zu erheblich höheren Kosten, so das Klinikum auf SWR-Anfrage.

8:05 Uhr 🍁 Strategien gegen den Herbst-Blues Es dauert immer länger, bis es morgens mal so richtig hell ist - dafür wird es abends schneller wieder dunkler. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es Herbst ist. Nass ist es auch noch öfter, danke schön... Wie geht man am besten damit um? Gibt es Strategien gegen den Herbst-Blues? SWR Kultur hat sich mit dem Thema beschäftigt. Wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, hört doch gerne rein! Audio herunterladen (41,8 MB | MP3)

7:45 Uhr Intensivstraftäter aus Landau abgeschoben Einbruch, Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung - er hatte so einiges auf dem Kerbholz. Jetzt ist ein Intensivstraftäter aus Somalia, der lange in der südpfälzischen Verbandsgemeinde Landau-Land untergebracht war, abgeschoben worden. Das hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße der "Rheinpfalz" bestätigt. Lange Zeit war es nicht möglich, den Mann in sein Heimatland zurückzuschicken. Laut Integrationsministerium hatten sich die Behörden in Somalia bisher geweigert, die notwendigen Pass-Ersatz-Papiere auszustellen. Das hat sich nun aber geändert. Der abgelehnte Asylbewerber hatte neun Jahre in der Südpfalz gelebt. Sendung am Do. , 17.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:30 Uhr Zugstrecke zwischen St. Wendel und Türkismühle wieder eingleisig befahrbar Man muss ja nicht immer nur über Verkehrsbehinderungen sprechen, sondern darf auch mal melden: Freie Fahrt! Deshalb gebe ich an dieser Stelle gerne eine Information des Bahnunternehmens Vlexx weiter: Auf der Bahnstrecke zwischen St. Wendel und Türkismühle im Saarland an der Grenze zu Rheinland-Pfalz können auf einem der beiden Gleise ab heute wieder Züge fahren. Am Dienstagabend war nach einem Hangrutsch ein Regional-Express von Saarbrücken nach Frankfurt gegen einen Felsbrocken auf den Gleisen geprallt. Gestern war die Strecke an der Stelle deswegen ganz gesperrt. Sendung am Do. , 17.10.2024 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:10 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen in Brüssel zu ihrem traditionellen Herbsttreffen zusammen. Bei den Beratungen soll es unter anderem um die Lage in der Ukraine und weitere Unterstützungsmöglichkeiten gehen. Der Bundestag stimmt nach langen Vorarbeiten über die umstrittene Krankenhausreform ab. Die Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen den finanziellen Druck auf die Kliniken mindern und eine stärkere Spezialisierung durchsetzen. Dafür will die Ampel-Koalition die bisherige Vergütung mit Pauschalen für Behandlungsfälle ändern. Große Landstriche der Ukraine sind mit Hunderttausenden Minen, Streumunition und Blindgängern belastet. Bei einer internationalen Konferenz in Lausanne in der Schweiz geht es darum, wie die Minenräumung mit dem sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau verzahnt werden kann.

🍋 Das literarische Italien-Quiz: Goethe und die Zitronen Italien! Land der Träume für unzählige Deutsche – nicht erst seit dem Aufkommen des Massentourismus, sondern bereits zu Zeiten, als Italien noch gefühlt in weiter Ferne lag. Goethe höchstselbst war es, der mit seiner Begeisterung für das "Land, wo die Zitronen blühen" die deutsche Italiensehnsucht angefacht hat. Zu Ehren des Gastlands Italien auf der Frankfurter Buchmesse sei darum die Frage erlaubt: Wem legt Goethe sein berühmtes Gedicht "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn / Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn" in den Mund?

Die Antwort: Der rätselhaften Kindfrau Mignon in "Wilhelm Meisters Lehrjahre"

irrelevant: Dem (anfangs noch keuschen) Gretchen im "Faust“ Die gegebene Antwort ist Das war nicht so schwer, wenn man weiß, dass das Gedicht "Mignon" heißt. Hier kann man es einmal in Gänze hören.

6:45 Uhr Clubnacht in einer Kirche in der Pfalz In Bad Dürkheim wurde die Kirche mal ganz anders genutzt. Statt Gottesdienst wurde dort ordentlich bei einer Clubnacht gefeiert. Eingeladen waren alle ab 14 Jahren und so sah das am Ende aus:

6:35 Uhr Warnstreik in der Geld- und Werttransport-Branche Wenn der Bankautomat heute kein Geld ausspuckt, könnte das daran liegen, dass er gar nicht erst befüllt wurde. Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und morgen die Beschäftigten im Geld- und Werttransport-Gewerbe bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. In Rheinland-Pfalz sind drei große Unternehmen mit Standorten in Kaiserslautern, Simmern, Andernach, Föhren und Mühlheim-Kärlich betroffen. Die Gewerkschaft hat angekündigt, dass durch den Streik einige Geldautomaten nicht ausreichend mit Bargeld versorgt werden könnten. Auch im Einzelhandel könnte es Probleme durch zu wenig Wechselgeld geben. Wenn ihr also einkaufen geht, schüttelt sicherheitshalber ein paar Münzen aus dem Sparschwein! Rheinland-Pfalz Geld für Bankautomaten und im Einzelhandel Geldtransport-Branche streikt - Auswirkungen für Verbraucher? Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im Geld- und Werttransport für Donnerstag und Freitag zu Streiks aufgerufen - auch in Rheinland-Pfalz. Sendung am Do. , 17.10.2024 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:20 Uhr Der Supermond kommt! Alle mal nach oben gucken! Nein, jetzt noch nicht, aber heute Nacht! Denn am Himmel wird ein sogenannter Supermond zu sehen sein. Der ist der Erde gerade besonders nah (aber immer noch weit mehr als 300.000 Kilometer entfernt, keine Sorge) und leuchtet entsprechend hell. So oder so ähnlich erleben wir den Supermond hoffentlich am Himmel. IMAGO IMAGO / Paul Marriott Und dann gibt es derzeit am Abendhimmel im wahrsten Sinne des Wortes noch ein weiteres Highlight: den Kometen Tsuchinshan-Atlas. Habt ihr ihn schon erblickt? Ich habe gestern Abend vergeblich den Himmel abgescannt. Aber vielleicht ist die Lichtverschmutzung im Raum Mainz einfach zu groß, um ihn zu sehen. Oder es lag an der diesigen Luft. Falls ihr ihn gesehen und sogar fotografiert habt: Schickt mir gerne den Beweis! Sendung am Do. , 17.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr 🚗 Fahrt ihr noch oder steht ihr schon? Die Lage auf den Straßen Liebe Pendlerinnen und Pendler, die ihr normalerweise mit dem Auto im Großraum Mainz unterwegs seid: Könnt ihr gegebenenfalls auch im Homeoffice bleiben? Ihr konntet es schon im Überblick lesen: Die A60 bei Mainz-Gonsenheim wird heute ab 8 Uhr voll gesperrt. Erwartet wird ein Verkehrschaos. Au weia! Genaueres erfahrt ihr in unserem Verkehrsservice - und natürlich gibt's da auch die Infos für alle anderen Strecken: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:05 Uhr Es wird wärmer in RLP - Schauer vor allem am Freitag Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach dem schon angenehm milden Mittwoch habe ich die Heizung wieder ausgedreht. Heute wird es in Rheinland-Pfalz noch etwas wärmer: Bis zu 21 Grad kündigte SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Mittwochabend an. Allerdings kann es demnach auch immer wieder mal regnen, vor allem am Freitag. Die Höchstwerte in Richtung Wochenende liegen bei rund 18 Grad. Video herunterladen (27,6 MB | MP4) Und hier noch einige Tageshöchsttemperaturen aus unserem Ticker-Gastland Italien: Rom 25 Grad, Palermo 28 Grad, Florenz 23 Grad. ☀️ Grüße an alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, die dort gerade ihren Herbsturlaub verbringen!

Das wird heute wichtig fürs Land Nach dem Freispruch im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf der Säubrennerkirmes in Wittlich wird auch darüber diskutiert, warum ein Geständnis des angeklagten US-Soldaten im Rahmen einer Vernehmung nicht als Beweismittel zugelassen wurde. Der SWR hat jetzt unter anderem mit den Eltern des Opfers gesprochen. Die A60, der Mainzer Ring, wird heute bei Gonsenheim komplett gesperrt. Grund sind irreparable Schäden an der Autobahnbrücke über das Gonsbachtal. Es soll eine komplett neue Übergangskonstruktion gebaut werden. Bis dahin muss eine provisorische Stahlkonstruktion aushelfen, die heute zwischen 8 Uhr und 20 Uhr eingehoben werden soll. Die Polizei befürchtet ein Verkehrschaos und bittet darum, den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren. Der Mangel an Medikamenten ist weiterhin ein großes Problem. In den Apotheken in Rheinland-Pfalz fehlen aktuell 500 Arzneimittel - darunter Präparate für Diabetiker, Impfstoffe für Kinder und auch gängige Kochsalz-Lösungen. Experten befürchten, dass der Versorgungsengpass noch länger andauern wird.