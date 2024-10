per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der sich als Polizist ausgegeben haben soll. Er soll eine 81-Jährige um 18.000 Euro betrogen haben.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft dem 54-jährigen Mann vor, zusammen mit Mittätern eine Seniorin in Remagen betrogen zu haben. In der Anklage am Donnerstagvormittag hieß es, bislang weiter unbekannte Mittäter sollen wohl aus der Türkei heraus ihr Opfer angerufen und sich als Polizisten ausgegeben haben. Der Angeklagte habe das Geld von der alten Frau entgegengenommen.

Vorwurf: Falsche Polizisten betrügen Seniorin um 18.000 Euro

Laut Anklage hätten die Anrufer der Frau täuschend echt vorgegaukelt, dass es in der Nachbarschaft vermeintlich Einbrüche gegeben habe und dass auch sie deswegen bedroht sei. Sie solle deshalb ihr Geld in Sicherheit bringen. Die Frau hat dann den Angaben zufolge tatsächlich Geld von ihrem Konto abgehoben und es dem Angeklagten übergeben. Insgesamt sollen die falschen Polizisten mit dem Trick 18.000 Euro erbeutet haben.

Die mutmaßlichen Mittäter sollen danach versucht haben, von der Frau noch mehr Geld zu bekommen. Zwischenzeitlich war aber die "echte" Polizei alarmiert worden. Sie konnte eine weitere Geldübergabe verhindern.

Angeklagter äußert sich zu den Vorwürfen

Der Angeklagte berichtete im Prozess, dass die Hintermänner aus der Türkei gute Kontakte zu Motorradgruppen in Deutschland hätten. Auch sei versucht worden, ihn einzuschüchtern, damit er vor Gericht nicht aussagt. Die beiden mutmaßlichen Mittäter, die mit der Geschädigten telefoniert hatten, sind weiterhin unbekannt.

Großes Vorstrafenregister des Angeklagten

Im Verlauf des ersten Prozesstags verlas die Richterin das polizeiliche Führungszeugnis des Angeklagten. Es besteht demnach aus 30 Eintragungen: gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, Bedrohung, räuberischer Diebstahl, Geldfälschung und Drogenhandel. Demnach war er auch mehrfach im Gefängnis und ist oft ohne Führerschein gefahren, den er wegen Alkohol am Steuer verloren hatte.

Der 54-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er wurde damals in Zürich in der Schweiz festgenommen und anschließend nach Deutschland ausgeliefert.

Aussage von Tatopfer entlastet Angeklagten teilweise

Die Geschädigte sagte vor Gericht als Zeugin aus. Demnach habe sie der vermeintlichen Polizei helfen wollen, sie sei leichtgläubig gewesen.

Ich war leichtgläubig und wollte der Polizei helfen.

In ihrer Aussage entlastete sie den Angeklagten allerdings auch teilweise. So wurde sie von der vorsitzenden Richterin gefragt, ob der Angeklagte das Geld abgeholt hätte. Sie belastete in der Verhandlung aber stattdessen einen geladenen Zeugen, der zum Bekanntenkreis des Angeklagten gehören soll.