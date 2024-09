Falscher Polizist betrügt Seniorin in Landau um mehr als 100.000 Euro

Eine Seniorin aus Landau in der Südpfalz ist von einem falschen Kriminalbeamten um mehr als 100.000 Euro gebracht worden.

Wie die Polizei mitteilte, rief ein Unbekannter die in Landau lebende Frau bereits in der vergangenen Woche an und gab sich als Kriminalpolizist aus. Dabei gaukelte er der Frau vor, dass Kriminelle es auf ihr Bankschließfach abgesehen hätten und sie den Inhalt deshalb in Sicherheit bringen müsse.

Falscher KriPo-Beamter warnt Seniorin in Landau vor Betrügern

Der Mann sei so vorgegangen: Er erzählte der Seniorin von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft. Dabei habe er behauptet, dass ein Notizbuch mit ihrem Namen und einem Hinweis auf das Bankschließfach gefunden worden sei. Es bestehe der Verdacht, dass eine Bankmitarbeiterin in die Sache verwickelt sei.

Damit ihr Geld und ihre Wertsachen nicht in falsche Hände geraten, bat der falsche Polizist die Seniorin ihr Bankschließfach zu leeren und den Inhalt an einen Polizisten zu übergeben, den er schicken würde. Die angerufene Frau fiel darauf herein und übergab den Inhalt ihres Bankschließfachs im Wert von mehr als 100.000 Euro an den Unbekannten.

Pfalz: Nicht der erste Betrug mit falschen Polizisten

Der Trick mit dem falschen Polizisten ist nicht neu: In der Pfalz und im ganzen Bundesgebiet gibt es seit Jahren zahlreiche Betrugsfälle mit Anrufen von angeblichen Polizisten, die vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes bringen. Die Polizei warnt, auf keinen Fall einem "Polizisten" aufgrund eines Anrufs Geld oder Wertsachen auszuhändigen.