Neue Fahrradstraße soll Fahrradfahren in Kaiserslautern sicherer machen

Bislang gilt Kaiserslautern unter Fahrradfahrern nicht gerade als Highlight. Doch das soll sich ändern. Die Stadt bekommt ihre erste innerstädtische Fahrradstraße.

Wer in Kaiserslautern mit dem Rad unterwegs ist, kennt das Problem nur zu gut: Mal gibt es sie gar nicht, mal hören sie einfach plötzlich auf und man findet sich auf einem Bürgersteig wieder: Fahrradwege. Doch in Sachen nachhaltiger Stadtentwicklung und Mobilität führt kein Weg an einem vernünftigen Radwegenetz vorbei.

Das scheinen auch die Verantwortlichen der Stadt erkannt zu haben. Erst kürzlich wurde der Verkehr durch umfangreiche Arbeiten in der Trippstadter-Straße deutlich fahrradfreundlicher. Jetzt dürfen sich Radfahrer sogar auf ein echtes Highlight freuen: Auf der Verbindung zwischen Parkstraße und Augustastaße entsteht die erste innerstädtische Fahrradstraße Kaiserslauterns.

Arbeiten für Fahrradstraße in Kaiserslautern beginnen bald

Die Bauarbeiten hätten eigentlich bereits starten sollen. Doch wegen des Regens wurden sie kurzfristig auf Ende April verschoben. Als erstes sollen Markierungen und Beschilderungen zwischen der Schumannstraße und der Richard-Wagner-Straße angepasst, sowie die Fahrtrichtung für Autos in einem Teil der Parkstraße geändert werden. Im Laufe des Sommers sollen weitere Bauarbeiten in Angriff genommen werden.

Sicher mit dem Rad vom Stadtpark zum Volkspark

Betroffene Anwohner sind nach Angaben der Stadt bereits darüber informiert worden. Die Fahrradstraße verläuft künftig von der Parkstraße über die Augustastraße bis zum Barbarossaring und dann über die Bismarckstraße bis zur Unterführung der Barbarossastraße unter der Bahnstrecke kurz vor dem Volkspark.

Fahrradstraße bringt laut Polizei mehr Sicherheit für Fahrradfahrer

"Kaiserslautern hat ein althergebrachtes Verkehrsnetz. Das heißt, Fahrradfahrer haben hier noch nicht überall die Fahrradspuren, die sie brauchen und die ihnen einen gewissen Schutz bieten", so Kai Fauss vom Polizeipräsidium Westpfalz. "Deswegen ist ein Ausbau einer Fahrradstraße mitten in der Innenstadt eine sehr gute Möglichkeit, um Fahrradfahrern die nötige Sicherheit zu bieten."

Ein Blick von der Eisenbahnstraße in die Parkstraße. Hier soll künftig die Fahrradstraße verlaufen. SWR

Wie die Stadt mitteilt, sind die Arbeiten Teil des sogenannten Mobilitätskonzepts Klima+ 2030 und sollen die Fahrradinfrastruktur in Kaiserslautern auf einer wichtigen Ost-West-Achse verbessern. Insgesamt kostet der Ausbau der Fahrradstraße 711.000 Euro. Rund 640.000 Euro bekommt Kaiserslautern dafür vom Land.