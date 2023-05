Für Senioren: Polizei Ludwigshafen und Sparkasse klären über Enkeltrick auf

Die Polizei Ludwigshafen und die Sparkasse Vorderpfalz wollen gegen Telefon-Trickbetrüger vorgehen. In Sparkassenfilialen der Region wollen sie ab morgen über die Maschen aufklären. Die Fälle nehmen immer mehr zu.

So finden in dieser Woche dazu gemeinsame Veranstaltungen in den Sparkassen in Ludwigshafen, Speyer, Maxdorf und Mutterstadt statt. Eine Anmeldung ist laut Polizei nicht erforderlich. Weitere Termine sollen folgen.

Schockanrufe, falscher Polizist oder Microsoft Mitarbeiter

Bei den Veranstaltungen werden die Gäste über die gängigen Maschen aufgeklärt. Darunter gehört unter anderem der Enkeltrick. Die Betrüger geben sich dann am Telefon als Enkel, Neffe oder Nichte aus oder als deren Freunde, täuschen meist eine Notsituation vor, um so an Geld oder Wertsachen zu kommen. Eine weitere Masche der Betrüger sei, sich als "falsche Polizeibeamte" auszugeben oder als Mitarbeiter von Microsoft, um Zugriff auf den PC zu bekommen. Eine weitere Masche: Die Betrüger rufen an und teilen mit, dass man bei einem Gewinnspiel eine gewisse Summe gewonnen hat. Sie erklären, dass der Gewinn jedoch nur ausgezahlt werden kann, wenn der Gewinner in Vorleistung tritt.

Polizei empfiehlt: Einfach auflegen

Die Beamten empfehlen, bei verdächtigen Anrufen am Telefon, nicht über finanzielle Verhältnisse zu sprechen und aufzulegen.

Polizei Ludwigshafen: Anzahl der betrügerischen Anrufe steigt

Wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilt, gelingt es Betrügern, obwohl bereits viele Bürger sensibilisiert sind, immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände von Senioren zu ergaunern. Die Anzahl der betrügerischen Anrufe steige stetig an.

Für Menschen, die nicht mobil seien, bietet die Polizei eine Präventionshotline zum Schutz vor Betrug an. Unter der Telefonnummer 0621 963-1515 können sich ältere Menschen von der echten Polizei beraten lassen.

Grundsätzlich gilt, ob am Telefon oder an der Haustür: