Seniorin aus Kaiserslautern um Tausende von Euro gebracht

per Mail teilen

Eine Seniorin aus Kaiserslautern ist Anfang der Woche Opfer von Trickbetrügern geworden. Sie ist auf falsche Polizisten hereingefallen.

In Kaiserslautern haben falsche Polizisten eine Seniorin um mehrere zehntausend Euro betrogen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Martin Gerten

Nach Angaben der Polizei haben die unbekannten Täter Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Täter hatten die Frau angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Am Telefon haben sie der älteren Dame erklärt, dass eine Einbrecherbande in ihrer Umgebung unterwegs sei und es auf sie abgesehen habe.

Seniorin übergibt Wertsachen in Kaiserslautern an vermeintliche Polizistin

Die Seniorin solle Bargeld und Wertsachen daher der Polizei in Verwahrung geben. Daraufhin ging die Frau an ihr Bankschließfach und holte sämtliche Wertsachen zu sich nach Hause. Am Nachmittag sei dann eine unbekannte Frau aufgetaucht und habe Geld und Wertgegenstände abgeholt. Die Polizei gibt im Internet Tipps, wie man sich gegen Trickbetrüger schützen kann.

Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Die Polizei in Kaiserslautern sucht nun nach der Frau, die die Wertsachen von der Seniorin abgeholt hat. Sie soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, ein rundes Gesicht, blonde Haare und blaue Augen, sowie wulstige Lippen haben. Die Frau ist untersetzt und trug zur Tatzeit einen dunkelblauen Daunenmantel. Die Polizei bittet Zeugen, die die Frau im Stadtgebiet gesehen haben oder die Hinweise geben können, wo sie sich aufhält, bzw. was für ein Fahrzeug sie benutzt hat, sich bei der Polizei zu melden. Die Kripo ist unter der Nummer 0631 369-2620 zu erreichen.