per Mail teilen

Im östlichen Donnersbergkreis gab es im vergangenen Jahr weniger Straftaten. Das widerspricht dem landesweiten Trend. Allerdings hat man sich in einem anderen Bereich deutlich gesteigert.

Das geht aus der jetzt veröffentlichten Kriminalstatistik der Polizei in Kirchheimbolanden hervor, die für den östlichen Donnersbergkreis zuständig ist. So haben Kriminelle 2022 weniger Autos aufgebrochen und daraus Wertgegenstände gestohlen. Generell geht die Zahl an Diebstählen aus Fahrzeugen im östlichen Donnersbergkreis seit drei Jahren kontinuierlich zurück. 125 Taten gab es 2020, ein Jahr später waren es 84 und im vergangenen Jahr 61. Außerdem gab es 2022 weniger Körperverletzungen: 240 waren es 2020, 231 im Jahr danach und 216 im Jahr 2022.

Hohe Benzinpreise: Mehr Betrug an Tankstellen

Aber es gibt auch einen Bereich, in dem der östliche Donnersbergkreis nicht so berauschend abschneidet: Fast verdreifacht haben sich nämlich die Fälle von Tankbetrug. Waren es 2020 noch 23 Fälle, stiegen sie 2021 auf 30. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl laut Polizei auf 99 Fälle. Die Beamten in Kirchheimbolanden gehen davon aus, dass hier die gestiegenen Benzinpreise eine tragende Rolle spielen.

Deutlich mehr Einbrüche in und um Kirchheimbolanden

Außerdem haben Kriminelle im vergangenen Jahr fast doppelt so viel in Wohnungen und Häusern eingebrochen als im Jahr zuvor. Insgesamt gab es 27 Fälle. In fast der Hälfte sei es aber bei dem Versuch eines Einbruchs geblieben.

Mehr Straftaten in ganz RLP

Insgesamt gab es nach Angaben der Polizei im vergangenen Jahr 1.821 Straftaten im östlichen Donnersbergkreis. Ein Jahr zuvor waren es 166 weniger. Das widerspricht dem Landestrend. In ganz Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr mehr Straftaten begangen.