6:28 Uhr

Knapper Wohnraum: Viele Studis suchen noch nach einer Bleibe

Ich erinnere mich noch zu gut, als ich auf der Suche nach einer WG war. So ähnlich geht es vielen Studierenden zum Semesterstart - auch in Rheinland-Pfalz. Dazu kommt noch die teure Miete. Wie die Lage derzeit im Land aussieht, lest ihr hier: