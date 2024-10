per Mail teilen

Die A60 bei Mainz-Gonsenheim ist wieder für den Verkehr frei. Sie war am Donnerstag wegen Brückenarbeiten für etwa 12 Stunden komplett gesperrt.

Seit knapp einer Woche war die Gonsbachtalbrücke auf der A60 in Mainz wegen Brückenschäden nur noch einspurig befahrbar. Da der Schaden an der Brücke irreparabel ist, soll eine komplett neue Übergangskonstruktion gebaut werden. Bis diese aber fertig ist, wurde eine provisorische Stahlkonstruktion aufgesetzt.

Gonsbachtalbrücke wird entlastet

Diese kann man sich laut Stefan Hodes von der Autobahn GmbH wie ein dickes, gewölbtes Brett vorstellen. Über das kann der Verkehr dann rollen, ohne dass die defekte Brücke darunter belastet wird - allerdings mit reduzierter Geschwindigkeit.

Laut Polizei war die A60 am Donnerstagmorgen punkt 8 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Mainz und der Anschlussstelle Finthen gesperrt. SWR G. Walch

A60 war am Donnerstag 12 Stunden komplett gesperrt

Diese provisorische Stahlkonstruktion soll auf der Brücke eingelassen werden. Dafür musste die A60 an der Stelle in beiden Richtungen gesperrt werden. Etwas früher als erwartet - gegen 19:30 Uhr - wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Keine langen Staus auf den Umleitungsstrecken

Laut Polizei gab es am Vormittag lediglich im Ortskern von Gonsenheim Staus. Sprecher Markus Weyerhäuser sagte am Donerstagmittag dem SWR: "Wir konnten feststellen, dass die Warnung der Autobahn GmbH, der Polizei und der Medien bei den Verkehrsteilnehmern angekommen ist. Am Morgen hatten wir eine sehr geringe Verkehrsbelastung."

Auf der A63 wurde schon am frühen Morgen auf dem Verkehrsleitsystem auf die Vollsperrung der A60 bei Mainz hingewiesen. SWR K. Pezold

Weiträumige Umleitungen

Konkret bedeutete die Sperrung, dass die Auffahrt Mainz-Finthen auf die A60 in Richtung Bingen und die Überleitung von der A643 am Dreieck Mainz auf die A60 Richtung Rüsselsheim nicht befahren werden konnten.

In der Gegenrichtung wurde der Verkehr auf der A60, der von Bingen kommt, auf die A643 in Richtung Wiesbaden umgeleitet - über die Weisenauer Brücke, die A671, die A66 und über die Schiersteiner Brücke oder noch weiträumiger über das Autobahnkreuz Alzey A63/A61.

Wegen Schäden am Übergang zu dieser Brücke ist die A60 in Höhe Mainz-Gonsenheim seit Tagen nur einspurig befahrbar. BYC

Keine Entspannung auf der A60 in Sicht

Wirkliche Entspannung auf der A60 ist aber auch jetzt, nachdem das Provisorium eingesetzt ist, nicht in Sicht. Auf der Gonsbachtalbrücke gilt weiter eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h. Und das kann sich, laut Autobahn GmbH, noch bis zum nächsten Frühjahr hinziehen. Solange muss hier also vor allem im Berufsverkehr mit Staus und Verzögerungen gerechnet werden.