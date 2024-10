Zeugen gesucht

Wer den Unfall im Bereich der Tankstellenausfahrt in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach beobachtet hat, sollte sich mit der Polizei in Bad Kreuznach in Verbindung setzten - entweder per Telefon (0671 8811-0) oder per E-Mail (pibadkreuznach@polizei.rlp.de).