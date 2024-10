Manipulierte Rechnungen, gefälschte QR-Codes und immer noch der Enkeltrick: Kriminalität in Rheinland-Pfalz hat viele Gesichter. Und es gibt immer wieder neue Betrugsmaschen.

Enkeltrick, Schockanruf oder falsche Polizisten - diese Betrugsmaschen sollte inzwischen eigentlich fast jeder kennen. Doch dem Einfallsreichtum von Betrügern sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Und die Täter werden immer raffinierter.

Wir halten Sie in Sachen Betrugsmaschen, die gerade in Rheinland-Pfalz im Trend liegen, auf dem Laufenden und sagen, wie Sie sich schützen können.

Zugegeben, QR-Codes sind praktisch: einfach Handy draufhalten, abscannen und ohne großes Suchen genau da landen, wo man hin wollte - zum Fahrplan der Bahn, zur Erklärtafel im Museum oder zur Bezahlapp der Parkuhr.

In Landau haben sich Betrüger genau das jetzt zu Nutze gemacht und die Codes der Parkuhren überklebt - und so die Parkenden dreist abgezockt. Quishing heißt das Ganze - eine Zusammensetzung aus "QR-Code" und "Phishing".

Die Betrugsmasche geht auch per Brief. Betrüger verschicken gezielt QR-Codes und leiten ihre Opfer damit etwa auf gefälschte Bankseiten.

So schützen Sie sich vor Betrug mit QR-Codes Scannen Sie einen QR-Code nur, wenn Sie sich sicher sind, dass er seriös ist und dem echten Anbieter gehört. Inzwischen erkennen viele Smartphones einen QR-Code über die Kamera-App. Die sollten Sie aber nur nutzen, wenn die Infos des Codes (z.B. Internet-Adresse) zunächst angezeigt und nicht direkt geöffnet werden. Wenn Sie einen Brief mit einem zweifelhaften QR-Code bekommen haben, rufen Sie beim Absender an. Nutzen Sie dafür nicht die auf dem Brief angegebenen Kontaktmöglichkeiten, sondern recherchieren Sie selbst. Bei einem Brief Ihrer Bank könnten Sie in Ihr echtes Online-Banking schauen und prüfen, ob Sie dort eine Nachricht finden. Prüfen Sie bei Bezahlvorgängen wie an einer Ladesäule oder an einem Parkautomaten, ob der QR-Code überklebt wurde. Falls das so ist, Finger weg, scannen Sie den Code nicht. Wenn Sie bereits auf den Betrug hereingefallen sind, wenden Sie sich an die Polizei. Sollten Sie schon Geld bezahlt haben, informieren Sie Ihre Bank oder kontaktieren Sie den Sperr-Notruf 116 116. (Quelle: Verbraucherzentrale)

Haben Sie Rechnungen für nie bestellte Ware erhalten, unberechtigte Inkassoforderungen bekommen oder ungeklärte Abbuchungen auf ihrem Konto gefunden? Das könnte ein Zeichen für Identitätsdiebstahl sein. Betrügerinnen und Betrüger nutzen gestohlene Daten wie Name, Geburtsdatum oder Kontonummer, um auf fremde Kosten Bestellungen aufzugeben oder Verträge abzuschließen. Diese Daten gelangen über Phishing-Mails oder Lecks bei großen Anbietern in die falschen Hände.

Identitätsdiebstahl und Datenklau - Das raten LKA und Verbraucherzentrale Verwenden Sie nie das gleiche Passwort für unterschiedliche Accounts.

Informieren Sie sofort Ihre Hausbank. Sperren Sie betroffene Konten über den Sperr-Notruf 116 116.

Öffnen Sie keine Dateien, Anhänge oder Links von unbekannten Adressaten. Seien Sie auch misstrauisch, wenn es sich um Anhänge in E-Mails von scheinbar offiziellen Stellen handelt.

Melden Sie den Verdacht eines Identitätsdiebstahls der Polizei, zum Beispiel über die Internetwache Ihres Bundeslandes.

Ändern Sie Passwörter betroffener Accounts.

Melden Sie den Identitätsdiebstahl bei der Schufa und anderen Auskunfteien.

Veranlassen Sie Rückbuchungen unberechtigter Abbuchungen durch Ihre Bank oder das Kreditkarteninstitut.

Widersprechen Sie Zahlungsaufforderungen von Inkassobüros. mit einem Musterbrief der Verbraucherzentrale.

(Quelle: Landeskriminalamt RLP und Verbraucherzentrale RLP)



Aktuell versuchen Kriminelle auch, mit gefälschten Schreiben vom Finanzamt an Geld zu kommen. Das Landesamt für Steuern in Rheinland-Pfalz warnt derzeit vor dieser Betrugsmasche. Empfänger der Schreiben werden darin aufgefordert, kurzfristig Einkommenssteuer nachzuzahlen.

Die Betrüger versenden die gefälschten Bescheide per Post, fordern Steuernachzahlung per Überweisung und versuchen sich so Geld zu ergaunern. Auffällig in den gefälschten Bescheiden sind beispielsweise die angegebenen Telefon- und Faxnummern, die nicht zum Ort passen. Die zuständige Behörde in Rheinland-Pfalz rät: "Es empfiehlt sich zum Beispiel, die Steuernummern, die Angaben zum Finanzamt oder die äußere Aufmachung des Bescheids mit vorherigen Bescheiden zu vergleichen."

Daran erkennen Sie einen gefälschten Steuerbescheid Adresse und Name des Finanzamts sind falsch

Die Rufnummer gibt es nicht

Steuernummer und/oder IdNr. stimmen nicht

Die angegebene Internetseite www.finanzverwaltungen.de ist falsch

Der im Adressfeld in kleiner Schriftgröße angegebene Adressat "Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland" ist falsch

Stempel/Logo mit Bundesadler am Ende des Schreibens stimmen nicht

Es fehlt eine Rechtsbehelfsbelehrung

Die angegebene Kontoverbindung ist ungewöhnlich (z.B. Bank mit Sitz außerhalb des Bundeslandes) (Quelle: Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz)



Neben den Steuernummern sei unter anderem auch eine angegebene Internetseite falsch oder dem Schreiben fehle es an einer Rechtsbehelfsbelehrung. Wer Zweifel hat, sollte sich mit dem Bescheid an das Finanzamt wenden und im Betrugsfall Anzeige bei der Polizei erstatten, rät das Landesamt für Steuern.

Jüngste Betrugsmasche in der Südpfalz: manipulierte Rechnungen. Eine Betrügerbande hatte Rechnungen aus öffentlichen Postbriefkästen gefischt, in die Umschläge gefälschte Exemplare gesteckt, sie wieder abgeschickt - und dann das Geld kassiert. Insgesamt 70 Menschen sollen so betrogen worden sein.

Die erbeutete Summe liegt laut Polizei vermutlich im niedrigen fünfstelligen Bereich - also bei mindestens 10.000 Euro. Es könne allerdings sein, dass diese Zahl im Laufe der Untersuchungen noch nach oben korrigiert wird, weil Betroffenen der Betrug erst auffällt, wenn die erste Mahnung kommt.

In Trier verweist die Agentur für Arbeit derzeit auf eine ganz spezielle Betrugsmasche via Telefon. Demnach erhalten Betriebe in der Region Anrufe, in denen ihnen unter dem Oberbegriff "Lohnerstattung" unseriöse Angebote gemacht werden. Diese Anrufe stammten nicht von der Agentur für Arbeit, teilt die Behörde mit.

Wer wegen solcher Telefonanrufe unsicher ist, sollte sich die Rufnummer geben lassen und einen Rückruf vereinbaren, empfiehlt die Agentur für Arbeit. Außerdem sollten Betriebe bei Verdacht auf eine telefonische Betrugsmasche die Polizei informieren.

Ganz aus der Mode gekommen sind die "klassischen" Betrügereien wie der Enkeltrick oder der Schockanruf aber noch immer nicht. Telefonbetrug sei und bleibe ein beliebtes Mittel für Straftäter, um schnell an Geld zu kommen, sagt das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.

Geblieben sei, dass sich die Täter dabei gerne als Polizisten, Verwandte oder Bankmitarbeiter ausgeben und hauptsächlich ältere Menschen im Visier haben. Neu sei, dass die Täter inzwischen neue Techniken wie künstliche Intelligenz nutzen, um etwa Stimmen zu imitieren.

So schützen Sie sich vor Betrug am Telefon Seien Sie misstrauisch und beenden Sie verdächtige Anrufe.

Die Polizei ruft nie unter der Notrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Kontaktieren Sie Verwandte oder die Polizei direkt über die Ihnen bekannten Nummern. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste.

Ihre Bank benötigt keine pushTAN-Bestätigung um eine unberechtigte Überweisung zu stoppen.

Ihre Bank erkundigt sich niemals nach der PIN.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten.

Stellen Sie Fragen, deren Antwort nur die echte Person kennen kann.

Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer von Betrügern geworden sind.

