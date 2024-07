Enkeltrick: In Neustadt kommen die Betrüger direkt an die Haustür

Bisher hatten Gauner den Senioren mit Telefon-Terror Geld abgepresst. Jetzt hat erstmals ein Betrüger in Neustadt eine Seniorin direkt an der Haustür um viel Geld gebracht.

Der Betrüger hatte am Sonntagnachmittag bei einer 90-jährigen Frau in Neustadt an der Weinstraße geklingelt, so ein Polizeisprecher zum SWR. Er log ihr vor, dass ihr Enkel im Krankenhaus sei und dass er dringend Geld für die Krankenhausrechnung brauche. Ob er sich für einen offiziellen Sprecher des Enkels oder des Krankenhauses ausgegeben hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls forderte der Mann mehrere tausend Euro, so der Sprecher weiter.

Ausgetrickst mit der Lüge vom Enkel im Krankenhaus

Er log laut Polizei der Frau vor, dass der Enkel genau in dem Moment, in dem er mit ihr spreche, am Handy sei. Es sei sehr dringend. Auf diese Weise setzte er die Seniorin dermaßen unter Druck, dass sie ihm schließlich einen hohen Geldbetrag aushändigte - etwa die Hälfte dessen, was er verlangt hatte, so der Sprecher der Polizei Neustadt weiter. Warum ausgerechnet diese Seniorin Opfer dieses Betrügers wurde - ob er das Haus ausgekundschaftet hatte - das sei unklar. Nachdem der Mann mit dem Geld auf und davon war, habe die Seniorin ihren Sohn angerufen und damit sei klar gewesen, dass sie betrogen wurde. Der Sohn wandte sich an die Polizei.

Neue Masche des Betrugs

Dass Betrüger Menschen an der Haustür abzocken sei zwar nicht neu, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz - falsche Dachdecker, Diebe, die um ein Glas Wasser bitten oder ähnliches komme häufig vor. Dass aber der Enkeltrick und eine Art Schock-Betrug direkt an der Haustür geschieht, dass sei neu. Im Bereich des Polizeipräsidiums, dessen Zuständigkeitsbereich sich über die gesamte Süd- und Vorderpfalz zieht, sei so etwas laut Polizei bisher nicht vorgekommen.