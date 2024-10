per Mail teilen

Aktuell versuchen Kriminelle mit gefälschten Schreiben vom Finanzamt an Geld zu kommen. Das Finanzministerium Baden-Württemberg warnt vor Abzocke.

Betrügerinnen und Betrüger verschicken derzeit gefälschte Steuerbescheide an Menschen in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern. Nach Angaben des Finanzministeriums Baden-Württemberg werden in dem Schreiben die Empfänger dazu aufgefordert, innerhalb einer kurzen Frist Einkommenssteuer nachzuzahlen. Die im gefälschten Bescheid angegebene Bankverbindung sei inzwischen gesperrt worden. Laut der Behörde sei es allerdings möglich, dass sich weitere Schreiben mit anderen Kontonummern im Umlauf befinden.

So überprüfen Sie die Echtheit Ihres Steuerbescheids

Das baden-württembergische Finanzministerium rät daher dringend, alle postalisch zugestellten Steuerbescheide genau zu prüfen, bevor Zahlungen geleistet werden. So müsse ein Bescheid immer vom örtlich zuständigen Finanzamt stammen, auch die angegebenen Telefon- und Faxnummern müssten mit denen des Amts übereinstimmen. Ein weiteres Alarmzeichen sei die Bezeichnung "Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland" sowie die Verwendung des Siegels "Finanzamt - Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland" am Ende des gefälschten Bescheids. Diese existierten nicht, hieß es weiter. Die Steuernummern in Baden-Württemberg würden außerdem zehn Ziffern enthalten. Bescheide der Finanzämter kämen immer mit Erläuterungstexten, einer Rechtsbehelfsbelehrung und Datenschutzhinweisen.

In Zweifelsfällen sollten Betroffene sofort Kontakt mit dem zuständigen Finanzamt aufnehmen, um die Echtheit des Bescheids zu überprüfen. Wer ein offenkundig gefälschtes Dokument erhalte, solle bei der örtlichen Polizei Strafanzeige stellen und auf keinen Fall Geld an die genannte Bankverbindung überweisen.