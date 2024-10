Neue miese Betrugsmasche mit manipulierten Rechnungen in Landau

per Mail teilen

Fiese neue Betrugsmasche: Sie sollen Briefe mit Rechnungen aus öffentlichen Briefkästen in Landau und Umgebung geklaut und mit der eigenen Kontonummer versehen haben. Jetzt sitzen die drei jungen Männer in U-Haft.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Kriminalinspektion Landau am Montag mitteilten, laufen gegen die Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren Ermittlungen. Sie werden des banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls und Betrugs sowie der Urkundenfälschung und der Verletzung des Briefgeheimnisses verdächtigt. Was ist passiert?

Männer sollen öffentliche Briefkästen geknackt haben

Das Trio soll im Sommer in Landau und Umgebung Briefe, "die augenscheinlich Rechnungen enthielten, aus öffentlichen Briefkästen entwendet und auf diesen die IBAN-Nummer des Rechnungsstellers verändert haben" - zu ihren Gunsten.

Die mutmaßlichen Täter sollen laut Ermittlern immer nach demselben Muster vorgegangen sein: Sie öffneten öffentliche Postbriefkästen - wahrscheinlich mit einem falschen Schlüssel - und klauten dann gezielt Briefe, die augenscheinlich Rechnungen enthielten. Die Rechnungsschreiben manipulierten sie und ersetzten die Kontonummer des Rechnungstellers durch ihre eigene.

Bandenmitglied wird mit Haftbefehl gesucht

"Die gefälschten Rechnungen wurden danach wieder in einen Postbriefkasten eingeworfen, sodass eine Zustellung an den eigentlichen Rechnungsempfänger erfolgte", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die mutmaßlichen Täter seien sehr professionell vorgegangen, so dass die Fälschung nicht bemerkt wurde und die Rechnungsbeträge auf die Bankkonten eingingen.

Zur Bande sollen auch zwei weitere Männer gehören. Einer soll sich ins Ausland abgesetzt haben und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ferner werden auch Ermittlungen gegen drei weitere männliche Personen im Alter von 21 bis 25 Jahren geführt, die Konten unterhielten, auf die die Opfer die Geldbeträge überwiesen haben. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.