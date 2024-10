Zwei Verletzte bei Streit mit Stichwaffen am Bahnhof in Baumholder

Am Donnerstagabend haben sich zwei Männer am Bahnhof in Baumholder gestritten. Einer davon wurde schwer verletzt. Laut Polizei wurden auch Schlag- und Stichwaffen eingesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, hieß es zunächst, es soll um kurz nach 21 Uhr ein Raub im Bereich des Bahnhofs in Baumholder gegeben haben. Die beiden Täter sollen einen Migrationshintergrund haben. Vor Ort habe sich die Situation dann aber schließlich anders dargestellt. Streit zwischen zwei Männern in Baumholder eskaliert Nach "umfangreichen und personalintensiven Ermittlungen", so die Polizei, habe sich nämlich herausgestellt, dass sich zwei deutsche Staatsangehörige aus dem Bereich Baumholder gestritten haben. Der Streit sei schließlich eskaliert. Die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer haben dabei nach Angaben der Beamten auch Schlag- und Stichwaffen eingesetzt. Beide Männer wurden bei dem Streit verletzt, einer davon schwer. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen laufen. Weitere Details nannte die Polizei nicht.