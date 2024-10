Versuchter Raubüberfall mit Messer in Kaiserslautern

per Mail teilen

Ein Mann hat am Hauptbahnhof in Kaiserslautern einen anderen Mann mit einem Messer bedroht. Die Bundespolizei musste einschreiten und sogar mit dem Taser drohen.

Die Bundespolizei in Kaiserslautern wurde gerufen, weil der Beschuldigte einen 41-jährigen Mann mit einem Messer bedroht hatte und diesen aufforderte, ihm Geld zu geben. Vor Ort konnten die Polizisten die beiden Männer antreffen - laut einem Sprecher der Polizei waren auch schon Mitarbeiter der DB-Sicherheit anwesend.

Mit Küchenmesser in Kaiserslautern bedroht

Die Polizisten forderten den Mann unter Androhung eines Tasers auf, das Messer abzulegen. Dem kam der 32-Jährige nach mehrmaliger Aufforderung nach und ließ den Angaben zufolge das Messer auf den Boden fallen - ein Küchenmesser mit einer 8,5 cm langen Klinge.

Beschuldigter hatte 2,74 Promille

Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Ein Alkoholtest ergab demnach 2,74 Promille. Danach wurde er an den Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern übergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet.