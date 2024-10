Schlosshotel Rockenhausen hat Betrieb aufgenommen

Lange stand das Schlosshotel in Rockenhausen leer – das ist jetzt vorbei. Seit einigen Tagen läuft der Hotelbetrieb wieder, in diesen Tagen öffnet auch ein griechisches Restaurant.

Der neue Pächter des Schlosshotels betreibt nach Angaben von Stadtbürgermeister Michael Vettermann (FDP) bereits ein griechisches Restaurant - und zwar in Emmelshausen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Zaziki, Gyros und Co. gibt es demnächst dann auch in Rockenhausen.

Betrieb im Hotel in Rockenhausen angelaufen

Das Schlosshotel in Rockenhausen habe der Gastronom seit September gepachtet. Obwohl Restaurant und Hotelzimmer grundsätzlich in einem guten Zustand waren, musste der neue Pächter noch ein paar kleinere Arbeiten durchführen, erklärte Vettermann.

Schlosshotel Rockenhausen stand anderthalb Jahre leer

Das Schlosshotel in Rockenhausen stand seit etwa eineinhalb Jahren leer. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit um nicht gezahlte Pachten, Insolvenzen und unklare Zuständigkeiten. Daher ist Stadtbürgermeister Vettermann jetzt froh, dass es einen neuen Anfang gibt. Nun komme es darauf an, dass das griechische Restaurant von den Bürgern auch angenommen werde. Vettermann wollte über den Pachtvertrag nichts Genaues sagen – nur so viel: Wenn Hotel und Restaurant erfolgreich arbeiten, wird die Pachtzahlung an die Stadt höher. Außerdem sollen die Pächter auch das Catering übernehmen, wenn im Schlosspark Veranstaltungen stattfinden. Der Stadtbürgermeister verwies auf einen Beschluss des Rates, dass die Stadt das Hotel verkaufen soll. Man werde jetzt abwarten, wie sich das Geschäft entwickelt und dann nach Lösungen suchen.

Tempelritter wollten Schlosshotel übernehmen

Interesse am Rockenhausener Schlosshotel hatte unter anderem auch die Stiftung der Tempelritter gezeigt. Sie wollten das Haus kaufen und dort ein gehobenes Pflegehotel mit angeschlossener Gastronomie einrichten, so der Plan. Letztendlich scheiterte der Verkauf aber an Widerständen und Vorbehalten im Stadtrat gegen die "Ordensritter des salomonischen Tempels zu Jerusalem".