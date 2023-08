Entertainer Ross Antony und sechs junge Leute mit Downsyndrom gehen für die SWR-Serie DOWN THE ROAD auf Abenteuerreise. Jetzt waren sie im Fünfsternehotel in Zweiflingen-Friedrichsruhe.

Die sechs jungen Menschen mit Downsyndrom sind auf Tour: In Zelten haben sie bereits übernachtet, eine Jugendherberge steht ihnen noch bevor. Doch im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe (Hohenlohekreis) lernen sie für die SWR-Serie DOWN THE ROAD Luxus pur kennen. Sie kleiden sich festlich, werden professionell gestylt und werfen sich auf dem roten Teppich in Pose wie die Prominenz - alles zusammen mit Entertainer Ross Antony.

Unterwegs melken sie Ziegen, gehen selbstständig einkaufen und sind mit Booten auf dem Wasser. Die gemeinsamen Erlebnisse schweißt die Gruppe zusammen. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt. Das ist eines der Ziele der SWR-Serie DOWN THE ROAD. Und zudem können sie sich einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Entertainer Ross Antony ist der Ansprechpartner

Entertainer Ross Antony ist Reiseleiter und Ansprechpartner der Gruppe, auch wenn es mal klemmt. Und auch für ihn ist die Tour ein großes Erlebnis, sagt er:

"[...] eine wahnsinnig tolle Bereicherung in meinem Leben. Ich finde es ganz toll, dass dieses Format Menschen mit Downsyndrom eine tolle Plattform anbietet. Dass sie sich so zeigen können, wie sie wirklich sind."

Bis das Ergebnis der Dreharbeiten veröffentlicht wird, dauert es noch. Im Dezember will der SWR die Serie in die ARD-Mediathek stellen. Dabei handelt es sich um die zweite Staffel von DOWN THE ROAD. Die Erste ist dort bereits zu sehen.