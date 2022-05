„Down The Road“ heißt eine neue Dokureihe, die junge Menschen mit Down-Syndrom auf einer Abenteuerreise in die Selbstständigkeit begleitet. Niemand kommt von diesem Trip nach Hause und ist der gleiche Mensch wie vorher!

„Down The Road“ ist ein spannender Roadtrip durch den Südwesten. Im Mittelpunkt dieses Coming-of-Age-Formats stehen sechs junge Menschen mit Down-Syndrom, die ohne ihre Familien und fern ihres sonst durchstrukturierten Alltags unterwegs sind. Jede:r von ihnen hat gute Gründe, sich auf den Weg ins Ungewisse zu begeben. Sie alle wollen Freiheit und Unabhängigkeit. Gemeinsam starten sie in das Abenteuer ihres Lebens. Und das gilt genauso für ihren „Reiseleiter“: den deutsch-britischen Entertainer und Sänger Ross Antony. Der zweifache Vater zeigt hier seine ernstere, tiefgründige und sehr empathische Seite. Auf ihrer Reise durch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das benachbarte Ausland will die bunte Truppe gemeinsam Herausforderungen bestehen, Ängste überwinden, Träume wahr machen. So entsteht Authentisches, Emotionales, Respektvolles und Überraschendes. Sozialpädagogin Nicole begleitet die Reisegruppe, sie ist im Umgang mit Menschen mit Behinderung professionell ausgebildet und ist Ansprechpartnerin sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Emotional und authentisch

„Down The Road“ ist die Adaption eines gleichnamigen belgischen Erfolgsformates und als Sendung für die ganze Familie angelegt. „Down The Road“ ist keine Doku über Menschen mit Down-Syndrom, sondern eine Doku mit Menschen mit Down-Syndrom. Hier zeigen sie der Welt, wer sie sind – und wozu sie wirklich in der Lage sind.

Dreharbeiten beginnen im Frühsommer

Geplant sind sechs Folgen von jeweils 45 Minuten. Sie sind ab Mitte September 2022 in der ARD Mediathek abrufbar und werden anschließend im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

