A60 Richtung Mainz nach Unfall voll gesperrt Für alle, die heute Morgen noch nach Mainz pendeln müssen: Die A60 bei Ingelheim ist aktuell nach einem Unfall gesperrt. Laut Polizei sind zwei Autos an dem Unfall beteiligt gewesen und die Autobahn soll noch den Vormittag über gesperrt bleiben.

8:35 Uhr Bei gleichem Gehalt: Oxana geht zurück in die Ausbildung Könntet ihr euch vorstellen, mit 44 Jahren noch eine Ausbildung zu machen? Genau das macht Oxana in der Eifel. Ihre Leidenschaft: Das Kochen. Als sie aus Russland nach Deutschland kam, wurde ihr Abschluss als Köchin nicht anerkannt. Deshalb arbeitete sie erst einmal als Spülhilfe. Ihr Chef erkannte jedoch ihr Können und ermutigte sie, nochmal in Ausbildung zu gehen. Wie das geht, könnt ihr auf Instagram nachschauen:

8:15 Uhr Fußball am Wochenende: Niederlage für Mainz, Heimsieg für den FCK In Liga Eins lief es für Mainz 05 und ihren Trainer Bo Henriksen schlecht. Mit 0:2 unterlagen die 05er zuhause RB Leipzig. "Wir haben Vollgas gegeben", betonte Henriksen dennoch nach dem Spiel. Mehr zur Partie könnt ihr hier lesen. Freudentaumel gab es dagegen weiter südlich in Kaiserslautern. Im Zweitligaspiel gegen Parderborn holten die Roten Teufel einen 3:0-Sieg vor ihren Fans. Nach fünf sieglosen Spielen war dies der ersehnte Sieg für die Lautrer. Den ausführlichen Spielbericht findet ihr hier.

7:40 Uhr Das geschah am 21. Oktober ... 2004: Das internationale Humangenomprojekt stellt im britischen Fachjournal "Nature" die weitgehend komplette Version des menschlichen Erbgutes vor. ... 1969: Willy Brandt (SPD) wird vom Bundestag zum vierten deutschen Bundeskanzler gewählt und am selben Tag vereidigt. ... 1944: US-Truppen nehmen im Zweiten Weltkrieg als erste deutsche Großstadt Aachen ein. ...1879: Dem amerikanischen Erfinder Thomas Alva Edison gelingt erstmals der Dauerbetrieb einer elektrischen Glühbirne. Sie leuchtete mehr als 40 Stunden.

7:15 Uhr Mainzer Autorin auf der Frankfurter Buchmesse gefeiert Und wir bleiben bei der Frankfurter Buchmesse, die gestern Abend zu Ende gegangen ist. Denn dort wurde auch eine Mainzer Autorin, Josi Wismar, gefeiert. Sie wurde mit dem Preis als Autorin des Jahres bei den TikTok Book Awards geehrt. "New Adult" heißt die literarische Richtung, in der die 25-Jährige schreibt und die immer mehr junge Menschen in die Buchhandlungen lockt. Über ihre Person sowie ihr neues Projekt könnt ihr euch hier weiter informieren: Video herunterladen (65,7 MB | MP4)

Quiz: Bar oder mit Karte - wie zahlen die Deutschen? Auch wenn das Bezahlen per Bankkarte oder Smartphone noch so bequem ist - wir Deutsche wollen nicht vom Bargeld lassen. In der aktuellen Ausgabe des Global Payment Reports der Unternehmensberatung BCG steht, dass die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher im europäischen Vergleich noch immer überdurchschnittlich häufig mit Scheinen und Münzen zahlen. BCG hat in seiner Studie unter anderem aufgelistet, wie oft die Menschen in verschiedenen europäischen Staaten im Jahr 2023 pro Kopf im Schnitt elektronisch bezahlt haben.

richtige Antwort: 304 mal

Mit 304 Bezahlvorgängen liegen die Deutschen in der Tabelle im hinteren Drittel. Am Ende der Tabelle stehen die Verbraucherinnen und Verbraucher in Italien mit 194 elektronischen Bezahlvorgängen pro Kopf. Mit durchschnittlich 815 elektronischen Bezahlvorgängen haben die Norweger in Europa die Nase vorn.

6:50 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Beim Digital-Gipfel "Deutschland Digital. Innovativ. Souverän. International" in Frankfurt treffen sich heute Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) sowie weitere Mitglieder des Bundeskabinetts mit über 1.000 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen digitale Innovationen und internationale Zusammenarbeit. Skandinavische Royals kommen nach Deutschland: Dänemarks König Frederik X. und seine Frau Königin Mary kommen am Montag für zwei Tage nach Deutschland. Sie besuchen unter anderem die Feier zum 25. Jubiläum der nordischen Botschaft am Berliner Tiergarten. Hier werden auch Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel erwartet. Im kolumbianischen Cali beginnt heute die Weltnaturkonferenz. Sie geht bis zum 1. November. Klimakrise, Umweltverschmutzung und Raubbau zerstören Ökosysteme und gefährden Wildtiere: Vor zwei Jahren einigten sich rund 200 Staaten auf einen ambitionierten Schutzplan. Bei der 16. UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt (COP16) in Cali geht es nun um die konkrete Umsetzung.

6:40 Uhr "Aura" wird Jugendwort des Jahres "Die hat so eine krasse Aura!" Na, alles klar? Der Begriff "Aura" wurde am Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse zum Jugendwort des Jahres gekürt. Gewählt wurde er übrigens von Jugendlichen, die das Wort auch selbst benutzen. Mehr zu dem Hintergrund dieses Wortes findet ihr auf unserem Instagram-Kanal:

6:30 Uhr Geldautomat bei Trier gesprengt Eigentlich sind die Fälle von Geldautomatensprengungen in RLP rückläufig (dazu später mehr), aber eben nicht bei Null. In Thomm (Kreis Trier-Saarburg) waren am Morgen wieder Automatenknacker zugange. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Anwohner hätten mitgeteilt, dass es einen lauten Knall gegeben habe. Die Täter seien mit einem schwarzen Audi geflüchtet. Ob sie Geld erbeutet hätten, könne man derzeit noch nicht sagen. Sendung am Mo. , 21.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:07 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Am Montag wird es mild in Rheinland-Pfalz: Die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Allerdings bleibt es den Tag über weitestgehend wolkig. In der Nacht zu Dienstag kommt dann Regen. Und den Rest der Woche wird es nebelig. Video herunterladen (26,9 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Land Im Landgericht Frankenthal geht ein Prozess wegen Totschlags und Raubes mit gefährlicher Körperverletzung weiter. Der 26-jährige Angeklagte soll unter anderem im März einem Mann während eines Streits in Ludwigshafen mit einem Messer in den linken Rückenbereich gestochen haben. Der Verletzte floh der Staatsanwaltschaft zufolge mit einem Fahrrad und starb später an inneren Blutungen. Der Angeklagte hat sich laut Anklage nicht zu den Taten geäußert. Er ist mehrfach vorbestraft und befindet sich in dieser Sache in Untersuchungshaft. Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz informiert sich ab heute eine Woche lang in Kanada über die dortige Migrationspolitik. Das nordamerikanische Land hat schon in den 60er Jahren begonnen, ausländische Fachkräfte gezielt und bedarfsorientiert anzuwerben. Ministerin Binz möchte in Erfahrung bringen, inwieweit die kanadische Einwanderungs- und Integrationspolitik Vorbild für Rheinland-Pfalz sein kann. Der erste Gutenberg-Zukunfts-Award wird heute an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz verliehen. Ausgezeichnet werden Prof. Harald Lesch und Dr. Cecilia Scorza. Mit dem Preis würdigt die Universität Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit ihrer Forschung oder ihrem Einsatz in der Wissenschaftskommunikation für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft engagieren.