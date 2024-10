"Bitter": Heimschwäche von Mainz 05 hält trotz "Vollgas" an

Vier Heimspiele, null Siege: Der 1. FSV Mainz 05 kommt zu Hause einfach nicht in die Gänge. Trainer Bo Henriksen zeigt sich nach der Niederlage gegen RB Leipzig aber erstaunlich zufrieden.

So richtig enttäuscht wirkte Mainz-Trainer Bo Henriksen trotz der nächsten Heimniederlage nicht. Er sei zufrieden gewesen, sagte der Däne nach dem 0:2 des FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig. "Wir haben Vollgas gegeben", betonte der Coach. Er schlafe wirklich gut, wenn seine Mannschaft weiter solche Leistungen bringe wie gegen RB.

Mainz 05 macht es RB Leipzig leicht

Dass sich Henriksen so zufrieden zeigte, überraschte. Die 05er ließen die talentierte RB-Offensive zwar über weite Strecken kaum zur Entfaltung kommen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass eklatante Fehler in der Defensive zu den Gegentreffern durch Xavi Simons (20. Minute) und Willi Orban (37.) führten. Vor allem Keeper Robin Zentner machte bei den Leipziger Toren in der ersten Hälfte eine unglückliche Figur, bewahrte den FSV nach der Pause allerdings mit mehreren guten Reflexen vor einer noch höheren Niederlage.

Christian Heidel: "Hätten nicht verlieren müssen"

"Du kannst gegen Leipzig verlieren. Wenn man die Fehler macht, die wir gemacht haben, dann verlierst du. Wir hätten nicht verlieren müssen heute", sagte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel. Er musste aber auch einräumen, dass die Niederlage in Ordnung gehe. Denn nennenswerte Torchancen spielten sich die Mainzer kaum heraus.

"Am Ende hat zu häufig der letzte Kontakt gefehlt oder die Abschlüsse wurden geblockt. Gegen eine Top-Mannschaft muss mehr funktionieren als es heute der Fall war", erklärte Sportdirektor Niko Bungert.

Zu Hause schwach, auswärts noch ungeschlagen

Und so bleibt die Heimschwäche der Mainzer in dieser Saison bestehen. Aus vier Spielen holten die Rheinhessen lediglich einen Punkt. "Zu Hause noch ohne Sieg zu sein, ist bitter, ein paar Dinge von heute können wir mitnehmen, müssen es aber definitiv besser machen", sagte Außenbahnspieler Phillipp Mwene.

Dass die 05er nicht wie in der Vorsaison schon früh im Tabellenkeller stecken, liegt an der guten Auswärtsbilanz mit zwei Siegen und einem Remis. "Ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll: Ob wir jetzt lieber die Heimspiele gewinnen und die Auswärtsspiele verlieren?", erklärte Heidel. "Wenn wir beides gewinnen, stehen wir oben, da gehören wir nicht hin, das muss man einfach so sagen."

Moritz Jenz: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht"

Auch Abwehrspieler Moritz Jens haderte mit der Heimschwäche. "Wir haben gestern eigentlich ein gutes Spiel gemacht und haben gut dagegengehalten. Wir haben alles gegeben - und das haben die Fans auch gespürt", sagte Abwehrspieler Moritz Jenz am Tag nach der Partie im Gespräch mit SWR Sport. "Leider hat es nicht gereicht, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns das nächste Mal gelingt. Diesmal hat das letzte Quäntchen gefehlt, die Leipziger hingegen waren sehr effizient."

Die nächste Chance, die erschreckende Heimbilanz zu verbessern, haben die 05er schon am Freitagabend (20:30 Uhr). Dann ist Borussia Mönchengladbach bei den Rheinhessen zu Gast.