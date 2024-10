Einen größeren Einsatz gab es am frühen Sonntagabend zwischen den Stadtteilen Laubenheim und Weisenau. Das Auto war zur Fahndung ausgeschrieben.

Wie das Auto im Rhein gelandet sei, sei noch unklar, hieß es am frühen Abend von Seiten der Mainzer Polizei. Ein Zeuge habe das Fahrzeug am Sonntagmorgen im Wasser entdeckt und habe zunächst gedacht, es handle sich um Treibgut. Als er später noch einmal an der Stelle vorbeigekommen sei, habe er gesehen, dass es sich um das Heck eines Autos handle. Daraufhin habe er sich gemeldet, so die Wasserschutzpolizei. Von Verletzten gehe man momentan nicht aus.

Auto war zur Fahndung ausgeschrieben

Das Auto wurde am Abend von der Feuerwehr im Wasser gesichert. Wann es geborgen wird, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, wem das Auto gehört. Man wisse lediglich, dass das Auto im Ausland zur Fahndung ausgeschrieben war, so die Wasserschutzpolizei.

Auto in der Nähe einer Rampe gefunden

In unmittelbarer Nähe des Fundortes soll sich eine Rampe befinden, die früher zu militärischen Zwecken genutzt wurde. Ob das Auto absichtlich im Rhein versenkt worden ist, muss die Polizei nun klären.