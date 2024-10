Zwei Autos sind am Montagmorgen auf der Autobahn A60 in Höhe Ingelheim zusammengestoßen. In Richtung Mainz stand der Berufsverkehr stundenlang still.

Sendung am Mo. , 21.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz